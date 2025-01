L’arbitre du match entre le PSG et Saint-Etienne désigné

Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG joue son premier match de Ligue 1 de l’année 2025. Les Parisiens reçoivent Saint-Etienne. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après sa victoire sur le gong lors du Trophée des champions contre l’AS Monaco (1-0), le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir pour le compte de la 17e journée. Pour son premier match de l’année 2025 en championnat, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – l’AS Saint-Étienne. Afin de conserver sa belle avance en tête de la Ligue 1, les Parisiens voudront s’imposer pour leur première devant leur public durant cette nouvelle année.

Il arbitra pour la première fois le PSG

L’arbitre de cette rencontre a été désigné. Il s’agit de Mathieu Vernice. L’homme en noir de 31 ans sera assisté par Florian Goncalves de Araujo et Julien Garrigues. Karim Abed officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Benoît Millot et Mathieu Grosbost. Monsieur Vernice n’a jamais arbitré de match du PSG. Il a été au sifflet d’une rencontre de l’ASSE, sa victoire contre l’AJ Auxerre lors de la cinquième journée de Ligue 1, le 5 octobre dernier. En huit matches arbitrés cette saison, l’arbitre a distribué 36 cartons jaunes, six cartons rouges et sifflé deux penaltys.