Large turnover en vue pour Luis Enrique contre le FC Metz ?

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre le dernier, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover.

Entre ses deux barrages de Ligue des champions contre l’AS Monaco, le PSG affronte – au Parc des Princes – le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou, ni Senny Mayulu. Quatre jours avant de recevoir l’AS Monaco, le coach du PSG pourrait opérer un large turnover.

Kang-in Lee titulaire au milieu ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait poursuivre. Le numéro 39 du PSG serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche et d’une défense centrale Illia Zabarnyi-Lucas Beraldo selon Le Parisien. Comme il l’a expliqué en conférence de presse, Vitinha et Warren Zaïre-Emery devraient être titulaires au milieu, même s’il aimerait les faire souffler. Les deux indiscutables du onze du PSG pourraient être associés à Kang-in Lee, qui réalise de très bonnes entrées en jeu depuis son retour de blessure. Enfin, pour son trio offensif, Luis Enrique devrait faire confiance à Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Désiré Doué.