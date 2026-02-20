Enrique
Image : PSG.fr

Large turnover en vue pour Luis Enrique contre le FC Metz ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 février 2026

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre le dernier, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover.

Entre ses deux barrages de Ligue des champions contre l’AS Monaco, le PSG affronte – au Parc des Princes – le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou, ni Senny Mayulu. Quatre jours avant de recevoir l’AS Monaco, le coach du PSG pourrait opérer un large turnover.

Le point médical du PSG avant la réception du FC Metz

Kang-in Lee titulaire au milieu ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait poursuivre. Le numéro 39 du PSG serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche et d’une défense centrale Illia Zabarnyi-Lucas Beraldo selon Le Parisien. Comme il l’a expliqué en conférence de presse, Vitinha et Warren Zaïre-Emery devraient être titulaires au milieu, même s’il aimerait les faire souffler. Les deux indiscutables du onze du PSG pourraient être associés à Kang-in Lee, qui réalise de très bonnes entrées en jeu depuis son retour de blessure. Enfin, pour son trio offensif, Luis Enrique devrait faire confiance à Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Désiré Doué

  • Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Mbaye, Ramos, Doué

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 février 2026

Articles similaires

Christos Mouzakitis

Mercato – Le PSG ciblerait une jeune pépite grecque

20 février 2026
Lucas beraldo

Une prolongation en approche pour Lucas Beraldo ?

20 février 2026
Luis Enrique conférence de presse

Luis Enrique salue la résilience affichée par son équipe

20 février 2026
PSG Poissy

Le point médical du PSG avant la réception du FC Metz

20 février 2026
Bouton retour en haut de la page