L’arrêté du ministère de l’Intérieur pour l’interdiction du déplacement des supporters du PSG à Marseille publié ce jeudi

Comme depuis maintenant onze ans, les supporters du PSG sont interdits de déplacements à Marseille dimanche soir. Ce jeudi, un arrêté du ministère de l’Intérieur a été publié pour interdire les supporters du PSG de se rendre à Marseille.

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 Plus), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Marseille pour le premier Classico de la saison. Comme depuis maintenant onze ans, les supporters parisiens sont interdits de déplacement au stade Vélodrome. Ce jeudi, un arrêté du ministère de l’Intérieur a été publié pour officialiser l’interdiction de déplacement des supporters du PSG à Marseille qui fait suite à l’arrêté pris le 9 septembre par la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône.

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Il estime également que les supporters parisiens sont « très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent » lors de leurs déplacements

« Dimanche 20 septembre de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain Football Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d’Île-de-France, d’une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d’autre part, indique l’arrêté dans des propos relayés par L’Equipe. Pour justifier l’interdiction de déplacement, le ministère de l’Intérieur évoque notamment le comportement « fréquemment » violent des supporters marseillais lors des rencontres à domicile, avec des rixes entre supporters et des violences contre les forces de l’ordre. Il estime également que les supporters parisiens sont « très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent » lors de leurs déplacements, conclut le quotidien sportif. Pour rappel, le Collectif Ultras Paris a décidé de saisir le Conseil d’État pour casser cette décision.