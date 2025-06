L’arrivée d’un défenseur, Marquinhos, Donnarumma, Mastantuono, Lee, Ramos… les dossiers mercato du PSG

Après ce titre de champion d’Europe, le PSG doit désormais se pencher sur les joueurs qui composeront son effectif pour la saison 2025-2026.

Cette saison 2024-2025 historique du PSG n’est pas encore terminée. En effet, après avoir soulevé le graal suprême, Luis Enrique et son staff vont désormais préparer la Coupe du monde des clubs qui débutera dans quelques jours aux Etats-Unis (14 juin – 13 juillet). Et les Rouge & Bleu vont-ils profiter de la courte fenêtre de mercato, qui a ouvert dimanche et fermera le 10 juin ? D’après les informations de L’Equipe, Luis Campos travaille déjà sur l’arrivée d’une recrue assez rapidement. « Dans ses différentes conversations, le dirigeant a évoqué une semaine importante, avec une priorité : faire venir le défenseur central droitier désiré. » Depuis plusieurs semaines, le dirigeant parisien avance ses pions sur un dossier bien précis, dont le nom n’a pas filtré, tout en travaillant sur les pistes secondaires. « Luis Enrique a déjà échangé avec sa cible prioritaire, et un nouveau rendez-vous déterminant est prévu en début de semaine pour réussir à conclure le dossier le plus rapidement possible. »

Marquinhos, objectif Coupe du monde 2026

De plus, le board parisien a bien avancé dans un autre dossier, celui de Franco Mastantuono. Le milieu offensif de River Plate pourrait signer dès cet été pour une arrivée en janvier 2026. La clause de 45M€ n’est pas rédhibitoire pour Paris, qui a réussi à convaincre le joueur de 17 ans d’évoluer et progresser sous les ordres de Luis Enrique. Mais, ce dossier n’est pas encore au stade de la finalisation, précise L’E. Pour le reste des mouvements, cela dépendra des départs au sein de l’effectif actuel. « Luis Campos, toujours, expliquait à ses interlocuteurs ces dernières heures qu’il s’attendait à voir certains joueurs demander leur départ. » Le cas de Gianluigi Donnarumma devra être réglé rapidement, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2026. Après le sacre en C1, le portier italien a laissé planer le doute sur son avenir : « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. » Un message perçu comme un ultime coup de pression pour obtenir le contrat désiré, alors que la piste menant à Lucas Chevalier est toujours sur la table.

Et quid de Marquinhos ? Encore sous contrat jusqu’en 2028, le capitaine parisien a rempli son dernier objectif avec les Rouge & Bleu. Et avec l’arrivée d’un futur défenseur droit, son temps de jeu ne sera pas aussi conséquent la saison prochaine. Mais, « le capitaine a affirmé à certains proches vouloir rester une saison de plus dans la capitale française pour arriver en pleine forme vers la Coupe du monde 2026, son prochain rêve. » Enfin, pour Lee Kang-In (2028) et Gonçalo Ramos (2028), la porte pour un départ est ouverte, à condition de s’y retrouver financièrement. « Aucun joueur ne sera bradé. Nous avons un effectif de champions d’Europe. Si quelqu’un veut un de nos joueurs, ce sera à notre prix. » disait-on ce dimanche matin. Luis Enrique et Luis Campos veulent toujours s’appuyer sur un effectif réduit en laissant de la place à certains jeunes. « Le recrutement d’un milieu de terrain d’expérience, sans départ, a été discuté mais le staff technique souhaite pouvoir suivre la montée en puissance de Senny Mayulu », conclut le quotidien sportif.