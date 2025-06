Larrys Mabiala : « Les Américains adorent le PSG »

Formé au PSG, Larrys Mabiala a terminé sa carrière aux Etats-Unis au Portland Timbers. Le titi s’est confié sur la vision des Américains sur le PSG.

Depuis le début du mois de juin, le PSG est aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs. Demain soir (21 heures, DAZN), le club de la capitale affronte Seattle pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la compétition. Deuxièmes de leur groupe, les Parisiens voudront battre le club de MLS afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Formé au PSG, Larrys Mabiala vit à Portland, lui qui a terminé sa carrière au sein des Portland Timbers (2017 à 2024). Pour PSG TV, il a évoqué la perception qu’ont les Américains sur le club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain est devenu une grosse marque à l’échelle mondiale. La récente victoire en Ligue des champions a cimenté encore un peu plus sa réputation grandissante aux USA. C’est tout ce qu’il lui manquait pour se retrouver à la table des plus grands clubs. Sur la côte ouest où je réside depuis huit ans, Paris est davantage suivi que les clubs de MLS mais reste encore à mi-chemin des franchises de basket-ball comme les Lakers ou les Celtics. À dix minutes de chez moi se trouve le siège de la marque Nike, à Beaverton exactement dans la banlieue proche de Portland. Je ne suis donc pas une journée sans voir des maillots du PSG, que cela soit dans les rues, dans les squares ou dans les magasins. Si l’équipe réalise un beau parcours lors du Mondial des clubs, le maillot Rouge et Bleu va rencontrer encore plus de succès. Je vais d’ailleurs l’enfiler et me rendre à Seattle pour encourager mon club de cœur. »