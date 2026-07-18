L’AS Monaco aurait refusé une troisième offre du PSG pour Akliouche

Maghnes Akliouche est l’une des cibles du PSG pour ce mercato estival. L’AS Monaco, son club actuel, aurait refusé une troisième offre du PSG pour son international français.

Pour renforcer son attaque, le PSG aimerait s’offrir les services de Maghnes Akliouche. Depuis plusieurs semaines, l’international français a trouvé un accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans. Le PSG négocie avec l’AS Monaco pour tenter s’offrir Akliouche. Mais selon les informations de Onze Mondial, le club monégasque aurait refusé une troisième offre du club de la capitale, dont le montant n’a pas filtré. « Le club de la Principauté maintient pour l’instant sa position et attend 50 millions d’euros fixes pour lâcher son international français, mais les deux parties se rapprochent progressivement de ce que Monaco attend pour ce dossier », avance le média footbalistique.

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Maghnes Akliouche veut rejoindre le PSG

De son côté, Fabrizio Romano explique que Maghnes Akliouche est proche de rejoindre le PSG. Le spécialiste du mercato avance que l’international français a fait part de son souhait de rejoindre le club de la capitale auprès de ses coéquipiers en équipe de France. Fabrizio Romano estime que la semaine prochaine devrait être décisive pour la conclusion du deal entre Monaco et le PSG. Le club de la capitale a très bien avancé dans ce dossier.