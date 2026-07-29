L’AS Monaco refuse une nouvelle offre du PSG pour Akliouche

L’une des priorités du mercato du PSG se nomme Maghnes Akliouche. Le club de la capitale aurait vu une nouvelle offre être refusée par l’AS Monaco.

Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Maghnes Akliouche. L’international français de l’AS Monaco, malgré des sollicitations d’autres équipes, comme Liverpool, n’a qu’un souhait pour son avenir, rejoindre les doubles champions d’Europe. Le milieu offensif (24 ans) a d’ailleurs trouvé il y a plusieurs semaines un accord avec les dirigeants parisiens pour un futur contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le PSG doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco.

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Une offre de 45 millions d’euros

Selon les informations de L’Equipe, le PSG et le club du Rocher continuent de négocier pour trouver un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. Le quotidien sportif explique que les Rouge & Bleu ont envoyé ces derniers jours une offre de 45 millions d’euros à l’AS Monaco pour son milieu offensif. Une offre, une nouvelle fois, refusée par les dirigeants monégasques, également déterminés à ne pas céder leur joueur en dessous de leurs exigences. Les discussions vont donc se poursuivre, conclut L’Equipe.