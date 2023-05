L’AS Monaco sur le point de chiper un titi au PSG

Le mercato estival se profilant de plus en plus, il n’y a pas que le marché des joueurs confirmés qui va commencer à sérieusement bouger. C’est également le cas de celui des jeunes pousses en devenir. Et dans cette optique, le PSG serait sur le point de perdre l’un de ses grands espoirs au détriment de l’AS Monaco.

La date butoir du 30 avril dernier marque un tournant pour plusieurs jeunes des différents centres de formation à travers l’Hexagone. En effet, certaines jeunes pousses, en fin de contrat aspirant, vont découvrir de nouveaux horizons. Du côté du PSG, ils sont plusieurs dans ce cas, dont Romaric Etonde.

Romaric Etonde vers l’AS Monaco

L’avant-centre de 18 ans formé au PSG n’a pas été convaincu par le discours de sa direction et va ainsi plier bagages à l’issue de la saison en cours. Une belle opportunité pour l‘AS Monaco qui souhaite s’attacher les services du joueur, nous informe ce jour L’Équipe. Zinedine Benslimane, responsable des talents de l’ASM, qui apprécie tout particulièrement son profil et ce, depuis de nombreuses années apparemment, serait sur le point d’obtenir gain de cause dans ce dossier. Le joueur devrait donc, selon toutes vraisemblances, rallier la Principauté lors de l’intersaison. Un premier départ qui pourrait bien être suivi de nombreux autres, comme c’est souvent le cas durant cette période de l’année.