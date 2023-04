L’AS Roma attendra la fin de saison pour Wijnaldum

Après une première saison ratée sous le maillot du PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté avec option d’achat à l’AS Roma. Le club romain veut attendre la fin de la saison pour décider de son avenir.

Georginio Wijnaldum était arrivé libre au PSG durant l’été 2021. L’international néerlandais a eu du mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu parisien. Afin d’avoir une chance de disputer la Coupe du monde, il avait décidé de quitter les Rouge & Bleu pour rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat (8 millions d’euros). Mais pas de chance pour lui, il s’est fracturé le tibia à l’entraînement au début de la saison. Il a raté 163 jours de compétitions. Revenu sur les terrains lors du mois de février, il commence à enchaîner les titularisations et a marqué deux fois. Des performances qui pourraient convaincre l’AS Roma de le conserver.

La Roma veut négocier à la baisse son option d’achat

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Roma attendra la fin de la saison pour prendre une décision concernant l’avenir de Georginio Wijnaldum. Mais une chose est sûre, le club romain demandera un rabais au PSG sur l’option d’achat du Néerlandais (8 millions d’euros). De son côté, le joueur – qui touche 7 millions d’euros par mois – devra faire un effort sur son salaire. Il Messagero évoque aussi ce dossier et confirme que la Roma n’a pas encore pris de décision sur l’avenir de Wijnaldum. Il indique aussi que si José Mourinho – fan du joueur – restait sur le banc, l’actuel cinquième de Serie A fera le forcing pour conserver Georginio Wijnaldum.