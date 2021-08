L’AS Roma rêve d’Icardi pour remplacer Dzeko (Gazzetta dello Sport)

Le PSG réalise un mercato de grande envergure dans les sens des arrivées. En plus des recrutements de Gianluigi Donnarumma (libre), Sergio Ramos (libre), Achraf Hakimi (60M€) et Georginio Wijnaldum (libre), les Rouge & Bleu sont très proches de boucler l’arrivée d’une légende du football : Lionel Messi. Mais le club de la capitale doit également penser à dégraisser son effectif. À ce jour, seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen tandis que Garissone Innocent (Vannes), Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) et Kenny Nagera (Bastia) sont partis en prêt.

Et avec l’arrivée prochaine de Lionel Messi, les places seront chères au sein de l’attaque des Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Mauro Icardi avait signifié il y a quelques jours son souhait de rester au PSG. L’attaquant de 28 ans a notamment marqué lors de la victoire face à l’Estac ce samedi (2-1). Mais les journaux italiens estiment toujours que l’Argentin peut retrouver l’Italie lors de ce mercato. Et depuis de nombreuses semaines, l’AS Roma est annoncée comme un potentiel prétendant pour un retour du natif de Rosario en Serie A.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club romain rêve d’attirer Mauro Icardi afin de remplacer Edin Dzeko, en partance vers l’Inter Milan. “Face à l’arrivée de Leo Messi à Paris, Mauro souffrirait encore plus qu’avant de la concurrence déjà intense du PSG et à Rome il pourrait se relancer avec Mourinho”, rapporte le média italien. Afin de remplacer l’attaquant bosnien, le nouveau coach de la Louve souhaiterait avoir un nom important à la pointe de son attaque. De plus, les relations sont bonnes entre l’AS Roma et Wanda Nara, femme et agent de l’attaquant parisien. Cependant, le salaire ainsi que le coût du transfert pourraient être des obstacles dans ce dossier. L’une des solutions envisagées par le club romain serait un prêt de deux ans avec une baisse de salaire. En cas d’échec dans ce dossier, Alexandre Lacazette (Arsenal) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont les alternatives à ce poste, toujours selon la Gazzetta.