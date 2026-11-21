Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’AS Roma en Ligue des champions. Les Romains se sont amusés en Serie A avant de défier le PSG au Parc.

Le PSG retrouvera la Ligue des champions mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Comme le club de la capitale contre Nice (2-3), les Romains jouaient ce samedi. Ils se déplaçaient à Parme dans le cadre de la douzième journée de Serie A. Invaincue en championnat, la Roma se déplaçait chez le dix-septième du championnat italien. Lors de la première mi-temps, les Romains se montrent peu offensifs, étant même proches d’être menés. Mais Mile Svilar a réalisé une très grosse parade sur une tête de Giovanni Fabbian (33e). Après cette frayeur, la Roma va accélérer et réussir à ouvrir le score. Trouvé par Emanuele Lulli, Donyell Malen a réussi un superbe enchaînement pour tromper le gardien de Parme et lancer son équipe (0-1, 39e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce léger avantage romain.

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Donyell Malen s’offre un quadruplé

En seconde période, l’AS Roma va se faire surprendre par Nesta Elphège, qui a marqué sur un contre (1-1, 59e). Malgré cette égalisation, l’AS Roma va continuer de dominer la rencontre et voir Donyell Malen s’offrir un doublé, profitant d’une erreur du défenseur Mariano Troilo (1-2, 68e). Les Romains vont ensuite complètement faire exploser Parme avec un but de Rodrigo Mora (1-3, 78e) et deux nouvelles réalisations de Donyell Malen, qui s’est offert un quadruplé (1-5, 77e, 90e). Les Romains s’offrent donc une neuvième victoire en douze rencontres de Serie A et préparent de la meilleure des manières leur choc face au PSG. Ils sont deuxièmes du championnat italien à deux points de la Lazio.