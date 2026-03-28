L’Atlético de Madrid ne lâche pas le dossier Lee Kang-in

Le mercato estival du PSG pourrait être animé, dans le sens des arrivées comme des départs. L’Atlético de Madrid souhaiterait toujours s’offrir Lee Kang-in.

Le PSG pourrait voir certains de ses joueurs quitter le navire lors du mercato estival. Annoncé sur le départ lors du mercato d’été 2025, Lee Kang-in était finalement resté au PSG. L’international sud-coréen est un joueur important de la rotation de Luis Enrique cette saison (32 matches toutes compétitions confondues, 15 titularisations, 1476 minutes de temps de jeu, trois buts, quatre passes décisives). Lors du mercato hivernal, l’ancien de Majorque était associé à l’Atlético de Madrid. Mais alors qu’on lui prêtait des intentions de départ, Lee Kang-in a démenti ses envies de départ. Malgré ça, les Colchoneros n’ont pas abandonné la piste.

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Une des pistes pour remplacer Antoine Griezmann

Selon les informations de AS, l’Atlético de Madrid est à la recherche d’un remplaçant à Antoine Griezmann, qui va rejoindre la MLS et Orlando à l’issue de son contrat avec le club madrilène le 30 juin prochain. Si les Colchoneros rêveraient de Lautaro Martinez, cette piste semble impossible, l’Inter Milan ne souhaitant pas se séparer de son capitaine. Il viserait aussi Ibrahim Maza du Bayer Leverkusen, Mason Greenwood ou encore Lee Kang-in. Le numéro 19 du PSG est encore dans les petits papiers du directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Mateu Alemany. Mais AS conclut en expliquant que ce dossier s’annonce difficile, le PSG n’étant pas forcément vendeur. Malgré ça, les dirigeants madrilènes compteraient tout de même revenir à la charge.