L’Atlético de Madrid ne voudrait vendre Julian Alvarez qu’au PSG

Ce sera l’un des feuilletons de l’été. Julian Alvarez pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. S’il a une préférence pour le Barça, l’Atlético de Madrid ne voudrait qu’un départ s’il rejoint le PSG.

Durant le mercato estival, le PSG pourrait se renforcer en attaque. Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms sont associés au club de la capitale, dont celui de Julian Alvarez. Dans ce dossier, le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone. Selon les dernières rumeurs, l’international argentin aurait une préférence s’il quitte les Colchoneros : rejoindre le FC Barcelone. Les Madrilènes ne seraient pas forcément intéressés par cette piste, ne souhaitant pas renforcer un concurrent direct.

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Un dossier qui ne devrait pas se décanter avant la fin de la Coupe du monde

Selon les informations de Sport, même si Julian Alvarez aimerait rejoindre le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid n’aurait qu’un souhait en cas de départ de son attaquant : qu’il signe au PSG. Le quotidien sportif espagnol indique que les Madrilènes connaissent les volontés de départ de Julian Alvarez et ne s’opposeront pas à son départ vers le double champion d’Europe. Sport assure que le PSG et l’Atlético sont d’accord sur le cœur du dossier mais qu’un gros obstacle persiste encore dans ce dossier, le prix réclamé par l’Atlético de Madrid pour son joueur. Les Colchoneros demanderaient en effet 150 millions d’euros. Le PSG ne compte pas mettre ce prix, jugé exorbitant. Il compte réussir à faire baisser ce prix dans les négociations, avec également la possibilité d’inclure un joueur pour faire baisser la note. Ces dernières semaines, les noms de Lee Kang-in et Gonçalo Ramos avaient été associés à l’Atlético de Madrid. Sport conclut en expliquant que ce dossier ne devrait pas se décanter avant la fin de la Coupe du monde.