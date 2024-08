L’Atlético de Madrid pessimiste dans le dossier Alvarez ?

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait ciblé Julian Alvarez. Mais il n’est pas seul sur ce dossier puisque l’Atlético de Madrid aimerait aussi se l’offrir. Le club espagnol aurait tout de même été refroidi par les exigences de Manchester City.

Même si ce n’était pas forcément une priorité de recrutement, le PSG pourrait s’offrir un attaquant de pointe cet été. Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est revenu dans l’actualité du club de la capitale. Les dirigeants parisiens seraient même passés à l’action en faisant une offre aux joueurs et à Manchester City. Mais dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque l’Atlético de Madrid aimerait aussi s’offrir les services de l’international argentin. Selon les informations de The Athletic, le club madrilène est en pourparlers avec les champions d’Angleterre pour un éventuel transfert de Julian Alvarez.

Son agent va rencontrer City la semaine prochaine

Selon le média, les Colchoneros auraient fait une offre de 55 millions d’euros plus des bonus qui porterait le total à 70 millions d’euros. Mais Manchester City demanderait 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus pour lâcher son attaquant. The Athletic indique que l’Atlético de Madrid serait pessimiste quant à la conclusion d’un accord dans ces conditions. De son côté, Fabrizio Romano explique que la semaine prochaine sera clé dans le dossier Julian Alvarez. Son agent, qui aurait rencontré le PSG ces derniers jours, doit s’entretenir dans les prochains jours avec Manchester City. Le club anglais aimerait le conserver, mais le joueur souhaiterait quitter les Mancuniens. Lors de cet entretien, il sera question du prix que demandera City pour lâcher son international argentin. Fabrizio Romano conclut en expliquant que le PSG est intéressé par Julian Alvarez depuis juin.