L’audience d’orientation dans le litige PSG-Mbappé programmée

Après sept ans passé sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale libre de tout contrat pour rejoindre le Real Madrid. Depuis ce départ, les deux camps s’attaquent sur plusieurs sujets, notamment financier. Ce mardi soir, un nouvel épisode du litige opposant le PSG au meilleur buteur de son histoire a eu lieu. L’AFP a en effet appris que l’audience d’orientation demandée par le PSG devant le tribunal judiciaire à l’encontre d’une décision de la LFP dans le litige qui oppose le club à son ancien attaquant se tiendra le 23 février 2026.

Une audience qui devait se tenir en mai dernier

L’audience d’orientation porte sur le début de ce litige en septembre 2024 quand Kylian Mbappé réclamait 55 millions d’euros au PSG au titre de salaires et primes impayés. Saisie pour le régler, la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) avait enjoint le PSG à verser cette somme à son ancien joueur, une décision confirmée par sa commission d’appel mixte paritaire en octobre 2024, indique l’AFP. Mais le PSG avait refusé de payer et avait assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris en contestant ces décisions. Dans la foulée, et en raison de cette assignation, la commission de discipline de la LFP puis la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) s’étaient estimées incompétentes pour trancher le recours, d’abord en décembre 2024 puis en février 2025. L’audience d’orientation, soit un premier examen de l’affaire, devait initialement se tenir en mai mais avait renvoyée sine die. Elle est le préalable à une première audience sur le fond du dossier qui intervient en général plusieurs semaines après celle-ci. Contacté par l’AFP, le PSG n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette audience.