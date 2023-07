Laurent Blanc évoque l’avenir de Barcola et Cherki

Le PSG a été associé à Rayan Cherki et Bradley Barcola. Les deux joueurs lyonnais seraient dans le viseur des Rouge & Bleu. Laurent Blanc, leur entraîneur, voudrait les conserver cette saison.

Outre des joueurs confirmés, le PSG cherche aussi à se renforcer avec des jeunes joueurs prometteurs. Ces dernières semaines, des intérêts pour Rayan Cherki et Bradley Barcola ont occupé l’actualité mercato des Rouge & Bleu. Le dernier cité serait la priorité de Luis Enrique et l’entraîneur espagnol l’aurait même contacté afin de le convaincre de le rejoindre au PSG. Du côté de l’OL, on souhaiterait conserver ses deux pépites. Dans une interview accordée à l’Equipe, Laurent Blanc, le coach des Rhodaniens, a indiqué vouloir continuer à entraîner ses jeunes joueurs prometteurs.

« Lukeba, Cherki, Barcola seront-ils lyonnais à la fin du mois d’août ? J’ai un discours qui me dit : « On n’est pas obligés de vendre pour passer la DNCG. » On doit libérer surtout de la masse salariale. Je réponds : « Et si on a une proposition de tel niveau ? » Ces jeunes ont montré des choses mais ne sont pas encore prêts pour aller au sommet, même si des clubs intermédiaires ont une capacité financière importante. Ça vous ennuierait vraiment de perdre Lukeba ? Oui. Pareil pour Cherki et Barcola. Je veux débuter avec eux, d’autant plus qu’on leur a fait de la place cet hiver. Ce serait un peu tôt pour partir mais je suis peut-être un peu égoïste (rire).«