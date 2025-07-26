Laurent Blanc heureux de la victoire du PSG en Ligue des champions

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc a exprimé sa joie après la victoire du PSG en Ligue des champions, la première de l’histoire du club.

La saison 2024-2025 du PSG restera à jamais gravée dans l’histoire du club. En plus du triplé national, le club de la capitale a remporté avec brio sa première Ligue des champions après une victoire historique en finale de face à l’Inter Milan (5-0). De quoi ravir de nombreux anciens du club à l’image de Laurent Blanc. Ex-entraîneur des Rouge & Bleu entre 2013 et 2016, le coach de 59 ans s’est montré très heureux de cette victoire parisienne en C1, comme il l’a déclaré dans un entretien au quotidien espagnol Sport.

« Tout le monde disait que le PSG ne la remporterait jamais »

« Est-il heureux de la victoire en Ligue des champions du PSG ? Beaucoup parce que quand j’étais là-bas, le grand objectif était de remporter la Ligue des champions et tout le monde disait que le PSG ne la remporterait jamais, que cela ne valait pas la peine d’investir autant d’argent. J’avais un avis complètement opposé. Je leur disais : ‘Non, je pense que vous vous trompez' », a d’abord déclaré l’actuel coach d’Al-Ittihad avant de poursuivre. « Beaucoup de gens, pas seulement dans la presse, mais aussi parmi les spécialistes du football, les soi-disant experts du football, disaient qu’ils ne gagneraient jamais la Ligue des champions, que s’ils ne l’avaient pas gagnée avec Messi, avec Mbappé, avec Neymar… Je disais qu’ils devaient continuer à investir car, tôt ou tard, ils la gagneraient. Et c’est ce qui s’est passé. Et peut-être que ce n’est pas encore fini. Peut-être qu’ils la remporteront à nouveau parce qu’ils investissent beaucoup, qu’ils engagent de grands entraîneurs. »

L’ancien coach des Rouge & Bleu a également été questionné sur Luis Enrique : « C’est quelqu’un de très exigeant. Il doit être encore plus exigeant avec ses joueurs qu’avec lui-même. Et il l’était déjà en tant que joueur. Il pouvait jouer à n’importe quelle position : arrière droit, ailier droit, milieu de terrain, défenseur, attaquant. C’était le genre de joueur qui marquait des buts, qui défendait, qui attaquait… Il était très bon. Aujourd’hui, il prône également un jeu de possession, la volonté de garder le ballon, le mouvement, la compétition. C’est sa vision du jeu. Je ne peux que l’accepter et la partager. De plus, il est courageux. »