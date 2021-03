Il faudrait une immense claque pour que le PSG se fasse éliminer par le FC Barcelone ce soir au Parc des Princes. Laurent Fournier, ancien joueur du club et consultant pour Europe 1, a vécu un score désastreux en 1997 au Parc des Princes. C’était en Supercoupe d’Europe face à la Juventus Turin (1-6). Mais au moment de ce match, le PSG était sportivement au fond du trou.

“A l’époque, on n’avait pas été très bon. Et je crois que les équipes françaises ont énormément progressé depuis”, a commenté l’ancien joueur du PSG sur les ondes. “Il serait dommage d’avoir gagné 4-1 à Barcelone pour perdre une nouvelle fois. Mais surtout, je pense que dans l’état d’esprit et dans l’envie il y a un gros changement du côté du Paris Saint-Germain. Le jeu façon Mauricio Pochettino est un jeu qui va vers l’avant, avec du pressing. Donc je pense que de ce côté-là, les Parisiens ne vont pas reculer.”