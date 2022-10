Hier soir, le PSG a concédé le match nul (1-1) contre le Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront attendre la réception du Maccabi Haïfa, le 25 octobre, pour valider leur ticket en huitièmes de finale.

Avec la défaite de la Juventus Turin contre le Maccabi Haïfa, le PSG pouvait se qualifier dès hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s’imposant – au Parc des Princes – contre le Benfica. Mais les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1), malgré l’ouverture du score des Parisiens par l’intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty. Dans un match fermé, les Rouge & Bleu ont encore une fois proposé une prestation très insuffisante, avec un troisième match nul de suite. Laurent Fournier, ancien joueur (1991-1994, 1995-1998) et entraîneur (2005) du PSG, a pointé du doigt le manque de créativité des joueurs du PSG.

« Quand Verratti joue plus haut, il y a plus de jeu vers l’avant au PSG«

« Un résultat juste ? Oui, parce qu’il y a finalement eu assez peu d’occasions de part et d’autre, les gardiens ont eu peu d’arrêts à effectuer. Notamment pendant les 30 premières minutes de la rencontre, on n’a pas trop vu le PSG. Benfica est ensuite parvenu à sortir plusieurs fois sur des longs ballons qui faisaient énormément courir les milieux de terrain du PSG. Le manque de créativité ? Je remarque d’abord que quand Verratti joue plus haut, comme c’était le cas en deuxième mi-temps, il y a plus de jeu vers l’avant au PSG, plus de passes potentiellement décisives, plus de passes dans le dos de la défense adverse, observe Fournier pour l’Equipe. Mais quand il reste à 80 mètres du but de Benfica, forcément c’est beaucoup plus compliqué pour lui d’apporter le danger. Sans parler du fait qu’il prend trop de risques derrière, ce qui a incité les joueurs adverses à le presser spécifiquement. Après, je pense aussi que les deux latéraux du PSG étaient positionnés trop haut. »

« C’est le Mbappé qu’on a envie de voir«

Laurent Fournier a également été questionné sur la prestation de Kylian Mbappé, seul buteur de la rencontre côté PSG, après les rumeurs sur son avenir qui ont agité l’avant match.

« Je l’ai trouvé bien. C’est le Mbappé qu’on a envie de voir, qui prend des risques, qui tente des choses sur son côté, qui va de l’avant. Cela ne devait pas être facile pour lui de jouer un match dans ce contexte, avec tout ce que les gens disent sur lui. Individuellement, il a réalisé plusieurs exploits. Mais c’est vrai qu’il a aussi souffert du fait qu’il était parfois un peu seul devant, vu que Neymar a évolué plus en retrait et que Sarabia a vécu une soirée difficile. Ce qui souligne en creux l’importance de Lionel Messi dans cette équipe ? Complètement, il a énormément manqué. Car, avec lui, quand ses coéquipiers demandent des ballons dans les espaces, eh bien ces ballons arrivent parfaitement. C’est un formidable point d’appui, ce que n’a pas été Sarabia ce soir. »