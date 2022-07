Depuis son intronisation dans l’organigramme du PSG, Luis Campos a ciblé les besoins de l’équipe pour répondre aux objectifs de la saison à venir. En défense centrale, le dossier Milan Skriniar est en très bonne voie tandis que pour le milieu de terrain, Vitinha a été officialisé il y a quelques jours. Mais le dirigeant portugais souhaite également apporter un profil différent en attaque. Ainsi, le grand attaquant de Sassuolo (1m95), Gianluca Scamacca, est la piste prioritaire pour renforcer le secteur offensif. Selon quelques sources, dont Le Parisien, le joueur aurait déjà un accord avec les Rouge & Bleu (salaire et durée de contrat), mais désormais les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de départ.

Tout dépend du prix demandé par Sassuolo

Le club italien demanderait 50M€ pour son international italien sous contrat jusqu’en 2026, soit loin de l’offre parisienne estimée à 35M€. Et selon les informations de Fabrizio Romano, l’avancée de ce dossier et des pourparlers dépendent désormais du prix demandé par Sassuolo pour son attaquant italien. Soit les Neroverdi se montent intransigeants sur le montant espéré et restent sur leur position initiale (soit 50M€), soit ils baissent leur exigence pour un prix plus abordable. Récemment, le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, s’était exprimé sur le dossier Gianluca Scamacca et avait affirmé ne plus avoir de nouvelles du PSG depuis une dizaine de jours : « Pour le moment, il n’y a pas de négociations avec les équipes de Serie A, nous n’avons pas eu de nouvelles du PSG depuis 10 jours. Peut-être que d’autres opportunités s’ouvriront mais malheureusement pas en Serie A. Les valeurs marchandes ne sont pas élevées. C’est élevé pour la Serie A mais pas pour les équipes étrangères avec lesquelles nous interagissons. »

Fabrizio Romano a également confirmé que le PSG a prévu de nouvelles discussions avec l’Inter Milan cette semaine pour trouver un terrain d’entente au sujet du transfert de Milan Skriniar.

Statistiques 2021-2022 de Gianluca Scamacca