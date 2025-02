L’avenir de Campos en suspens, Andrea Berta approché

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos voit son contrat prendre fin en juin prochain. Si son avenir n’est pas encore scellé, le PSG aurait approché Andrea Berta.

En marge de la victoire du PSG contre Monaco (4-1), le club de la capitale a officialisé les prolongations de contrats de six joueurs et de Luis Enrique. Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, aurait aussi pu être sur la photo. En fin de contrat le 30 juin prochain, il n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour poursuivre son aventure à Paris.

Luis Campos veut rester au PSG

Sur la photo des prolongations de contrats, Nasser al-Khelaïfi était bien présent, mais pas le dirigeant portugais « pourtant l’artisan, voire l’initiateur de ces extensions de bail. Ce qui n’a pas manqué de surprendre quelques salariés du club, même s’ils connaissent l’aversion du Portugais pour les flashs et les lumières médiatiques », indique Le Parisien. Selon les informations du quotidien francilien, le PSG aurait pris contact avec Andrea Berta, l’ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, libre depuis le début de l’année 2025 après son départ des Colchoneros. Luis Campos, qui a une relation forte avec Luis Enrique et qui a trouvé un modus operandi avec Nasser al-Khelaïfi, aimerait rester au PSG. « La ténacité de Campos à maintenir le contact et les négociations avec Mamuka Jugeli, l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, a été appréciée et saluée en interne. » Il estime avoir posé les bases du nouveau projet, cherche désormais sa pérennité, avec des joueurs qui veulent rester, comme en témoignent les prolongations récentes et celles à venir, lance Le Parisien. « Dans le vestiaire, sa parole, comme celle de l’entraîneur, est écoutée. » Convoité par deux clubs anglais majeurs de la Premier League et par l’Arabie saoudite pour l’organisation de la Coupe du monde 2034, avec des contrats très juteux à la clé, il donne sa priorité au PSG sans savoir si la direction du club le gardera. En attendant, il fait comme si, sans états d’âme, assure le quotidien francilien.

Le PSG tempère dans ce dossier

« Interrogé ce dimanche, le club invite… à la patience, expliquant que le temps médiatique et le temps du club n’avancent pas à la même vitesse. Le PSG confirme que d’autres prolongations de contrat parmi l’effectif sont à l’étude, voire que des négociations ont commencé, sans citer de noms évidemment », explique Le Parisien. Sans évoquer le cas précis de Luis Campos, le club soutient également que des membres de l’encadrement seront prochainement concernés par un renouvellement. Ce qui, de facto, concerne le Portugais puisque le staff de Luis Enrique vient de l’être, lance le quotidien francilien. En ce qui concerne Andrea Berta, qui aurait pu devenir directeur sportif du PSG en 2017, il serait poussé par Jorge Mendes. L’Italien devient-il un plan A pour remplacer Luis Campos ? Ou juste un plan B, en attendant de connaître le dénouement de la prolongation du dirigeant portugais ? Réponse dans les prochaines semaines, voire mois.