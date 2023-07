Victor Osimhen se place comme l’une des grandes priorités érigées par Luis Campos cet été afin d’occuper la pointe de l’attaque rouge et bleu la saison prochaine. Un dossier qui serait lié à celui de Kylian Mbappé.

Avec l’annonce de sa décision de ne pas prolonger au sein de la ville lumière à l’issue de son contrat, soit en juin 2024, Kylian Mbappé a rabattu quelques cartes. Car s’il ne souhaite apparemment nullement plier bagages cet été, le Bondynois voit le PSG adopter une toute autre attitude à son égard. Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs été très clair à ce sujet : soit il décide d’étendre son bail, soit la porte sera grande ouverte pour un départ. Une vente qui parait tout de même très compliquée à acter dans les semaines à venir, il faut bien l’admettre.

🚨 Le PSG prépare une offre pour Bernardo Silva, sa valeur est estimée à 80M€

Le joueur pourrait partir cet été, il semble que sa priorité ne soit pas de rester à Manchester City ⏳🇵🇹



[@marca] pic.twitter.com/rT0Si4Rm33 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 10, 2023

Osimhen en cas de départ de Mbappé ?

Le PSG aurait en tout cas fixé le prix de sa superstar à 200 millions d’euros. Une manne financière qui intéresse un club en particulier, nous expose AS ce jour. Le média croit savoir qu’en cas de départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait fondre sur Victor Osimhen dans la foulée. Le Napoli espère, de son côté, plus de 150 millions d’euros dans cette transaction. Pour l’heure, personne n’a évidemment proposé un tel montant, même si les intérêts pour le Nigérian sont multiples. Le Bayern Munich notamment. La somme réclamée est toutefois jugée trop excessive par les divers prétendants de l’artilleur qui a inscrit la bagatelle de 26 réalisations l’exercice passé en Serie A. Le dernier vainqueur du Scudetto aurait dans l’idée de prolonger l’ancien lillois si aucune offre satisfaisante ne lui parvient. Le principal intéressé ne serait, du reste, pas contre l’idée de rester en terre napolitaine un peu plus longtemps. Son contrat court actuellement jusqu’en juin 2025.