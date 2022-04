Le PSG fonce tout droit vers le dixième titre de champion de France de son Histoire. Pour cela, il ne reste que sept petites échéances aux hommes de Mauricio Pochettino. Un titre qui permettra aux Rouge et Bleu de rejoindre Saint-Etienne en haut du panthéon hexagonal certes, mais qui n’effacera pas les errances observées tout au long de la saison : que ce soit le niveau de jeu affiché depuis de longs mois, l’élimination précoce en Coupe de France, le Trophée des Champions perdu face au LOSC et, bien évidemment, la défaite ubuesque sur la pelouse du Real Madrid qui a mis fin aux espoirs européens du club.

Non, rétrospectivement, on ne peut pas vraiment dire que cet exercice 2021-2022 a été une réussite, loin s’en faut. Un état de fait qui devrait pousser la direction francilienne à prendre des décisions fortes dans les semaines à venir afin de préparer l’année prochaine dans les meilleures conditions possibles. En ce sens, ce jour, le journaliste Guillem Balague évoque la situation du PSG et de Mauricio Pochettino au sein d’un papier fleuve pour BBC. Ainsi, selon cette source, Nasser Al-Khelaïfi se serait récemment rendu au Qatar afin d’évoquer le futur organigramme du club. Le sujet principal de ce rendez-vous au sommet se serait focalisé autour de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Des décisions affectant les deux hommes devraient ainsi être prises à l’issue de la saison en cours. Guillem Balague explique, en outre, que le directeur sportif auriverde et l’entraîneur parisien ne sont, pour l’heure, au courant de rien.

Guillem Balague a également évoqué le cas spécifique de Mauricio Pochettino. Si son avenir au sein du PSG semble s’écrire en pointillés, le journaliste confirme qu’il n’est plus une option à courte durée pour Manchester United. En effet, le technicien argentin, en course avec Eric Ten Hag, n’aurait plus la préférence des décideurs mancuniens, ceux-ci ayant été apparemment refroidis par les difficultés qu’il a pu rencontrer à Paris. L’actuel coach de l‘Ajax devrait donc, selon toutes vraisemblances, prochainement prendre la succession de Ralf Rangnic.