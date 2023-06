Ce samedi 24 juin 2023 le PSG n’a pas manqué de faire parler de lui. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien avec les News du PSG sur Canal Supporters.

A la Une : L’agent d’Achraf Hakimi sort du silence

Si l’avenir de Kylian Mbappé retient toute l’attention au PSG, le dossier Achraf Hakimi pourrait également se poser sur la table dans les prochaines semaines, à en croire le flou entretenu par son agent dans les colonnes de nos confrères du quotidien espagnol AS. Dans un premier temps, Alejandro Camano a témoigné son respect et sa confiance en Luis Campos afin de « redresser la barre« , avant d’évoquer l’avenir du latéral droit marocain : « Que peut-il se passer ? Je ne sais pas, à un moment, nous devrons nous asseoir avec le PSG et discuter de la situation, mais voyons ce que fait le club… Pour le moment, il n’a pas encore d’entraîneur. Ce n’est pas le contexte pour avoir l’esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu’il communiquera sur son projet, nous verrons« , a-t-il déclaré, avant de rappeler l’histoire qui lie son client et le Real Madrid.

En plus de cet entretient accordé à AS par son agent, Achraf Hakimi a fait la Une dans un autre média espagnol, une nouvelle fois, sans bouger le petit doigt. En effet, c’est Marca qui avance un intérêt de Manchester City et Pep Guardiola pour le numéro 2 du PSG. Une offre, jugée comme conséquente, pourrait même rapidement arriver sur le bureau des décideurs parisiens.

Le PSG passe à l’offensive pour Victor Osimhen ?

C’est un secret de polichinelle, le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe. En ce sens, les profils de Randal Kolo Muani, Harry Kane et Victor Osimhen ont été ciblés. La piste menant au Nigérian fait la Une aujourd’hui en Italie. En effet, nos confrères de la Repubblica affirment que le Paris Saint-Germain aurait fait une première offre au Napoli. Malgré les 180 millions d’euros attendus par les dirigeants napolitains, leurs homologues parisiens auraient fait parvenir une proposition aux alentours de 115 millions d’euros, sans compter quelques bonus.

Lucas Hernandez en approche !

Si la presse italienne avance une première offre du PSG pour Victor Osimhen, le club de la capitale cherche également à renforcer son arrière garde. Après l’arrivée annoncée de Milan Skriniar, c’est au tour de Lucas Hernandez venir garnir la défense Rouge & Bleu. En effet, la dernière année restante sur son contrat le liant au Bayern Munich combinée à sa volonté de rejoindre le Paris Saint-Germain, mettent dos au mur les dirigeants bavarois qui rencontreront leurs homologues parisiens dans les prochains jours selon AS. Ces derniers avancent également un accord de principe entre Lucas Hernandez et le PSG.

Luis Campos concentré sur le PSG

Les dernières rumeurs autour de Luis Campos, envoyaient le dirigeant portugais loin du PSG. Il n’en serait rien. En effet, selon le journaliste italien spécialiste du mercato, le conseiller football du Paris Saint-Germain « s’occupe du mercato parisien et rien n’a changé du tout« . Ce dernier serait 100% focus sur son travail sous les cieux parisiens et n’envisagerait pas de quitter le club de la capitale.

