L’avenir de Mbappé pas lié au parcours européen du PSG

Kylian Mbappé a encore sept mois de contrat avec le PSG. L’attaquant ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’international français ne ferme aucune porte. Sans surprise, le Real Madrid fait partie des équipes intéressées. Le PSG espère toujours le convaincre de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. Mercredi soir, le club de la capitale va jouer son futur européen sur la pelouse du Borussia Dortmund. Deuxième de son groupe, le PSG pourra s’offrir la première place en s’imposant au Signal Induna Park. Ce lundi, l’Equipe explique que l’avenir de Kylian Mbappé ne sera pas dicté par le parcours européen du PSG lors de cet exercice 2023-2024.

S’il prolonge au PSG, ce sera pour du long terme

Le quotidien sportif indique que, malgré les éliminations précoces ces dernières années du PSG, le numéro 7 parisien n’a pas changé de discours. « Il veut « toujours gagner la Ligue des champions avec le PSG » (entretien à France Télévisions, le 12 avril 2023). Il dit être toujours « heureux » à Paris (conférence de presse à Faro, avec les Bleus, le 13 juin 2023). Il a désormais autour de lui des joueurs dont il se sent proche, d’Ousmane Dembélé à Randal Kolo Muani en passant par Lucas Hernandez, et avait appelé certains d’entre eux pour achever de les convaincre de le rejoindre dans la capitale. » L’Equipe explique que Kylian Mbappé n’aurait pas totalement digéré son été 2023, lors duquel il a été mis à l’écart en raison de son souhait de ne pas lever l’option qui lui permettait de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Les messages implicites de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a poussé pour sa réintégration, ont été autant de signaux positifs, avance le quotidien sportif. Sur ses choix pour son avenir, « il maintient que son choix a toujours été lié à la croyance en un projet, qu’il le demeure et ne dépend pas du résultat d’un match, aussi tragique ou magnifique puisse-t-il être. » L’Equipe conclut en expliquant que si Kylian Mbappé décide de prolonger avec le PSG, ce sera pour un contrat longue durée et pas pour deux ans, comme la dernière fois.