L’avenir de Paredes s’écrirait loin de la Juve … Et du PSG ?

Prêté par le PSG à la Juventus Turin, Leandro Paredes est l’objet d’une réflexion du côté des Bianconeri quant à savoir s’il faut lever l’option d’achat ou pas. Cette dernière s’élève à 22 millions d’euros, et devient obligatoire à deux conditions.

Afin de voir cette option automatiquement levée, Leandro Paredes devait atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions sur le plan collectif, et disputer un certain nombre de matchs individuellement. Cependant, le milieu de terrain argentin peine à se faite une place dans l’entrejeu des Turinois, et ce malgré la volonté personnelle de Massimiliano Allegri de le voir rejoindre son effectif l’été dernier. En ce sens, selon Matteo Moretto, « tout indique que l’option d’achat ne sera pas exercée » par la Juventus Turin. En ayant joué seulement 15 matchs de Série A depuis le début de saison, Leandro Paredes a disputé une rencontre dans son intégralité à seulement une reprise le 18 septembre dernier, lors d’une défaite 1-0 face à Monza. Ses performances conjuguées à son salaire trop élevés feraient qu’il n’entre pas dans les plans de la Vielle Dame.

Ni Juve, ni PSG

Si son avenir semble s’écrire loin de Turin, celui-ci pourrait se faire également loin de Paris. En effet, Leandro Paredes, toujours selon Matteo Moretto, devrait être de retour au Camp des Loges l’été prochain mais seulement de passage. Le champion du monde 2022 n’entrerait pas dans les plans du Paris Saint-Germain et devrait rebondir ailleurs. A 28 ans, l’Argentin est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Le club de la capitale a donc tout intérêt à s’en séparer dès l’été 2023 s’il ne souhaite pas voir son joueur partir libre dans un peu plus d’un an.