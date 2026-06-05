L’avenir de Pierre Mounguengue au PSG est encore flou

Pierre Mounguengue est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe U19 du PSG. Il a une proposition de premier contrat professionnel, mais attise les convoitises d’autres clubs. Son avenir n’est pas encore scellé.

Pierre Mounguengue est considéré comme l’une des plus belles promesses du centre de formation du PSG. L’attaquant a brillé avec l’équipe U19 du PSG en terminant meilleur buteur de l’équipe avec 21 buts, dont sept en sept matches de Coupe Gambardella, et cinq en neuf matches de Youth League, en 34 matches toutes compétitions confondues avec également 12 passes décisives. Il a également fait ses débuts en professionnel lors de la rencontre contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 (2-2). Le PSG lui a proposé un contrat professionnel. Mais le club de la capitale a de la concurrence dans ce dossier.

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Strasbourg et Newcastle s’intéressent à lui

Selon les informations de RMC Sport, Strasbourg aimerait s’offrir les services de Pierre Mounguengue. Le club alsacien a déjà formulé deux offres et les discussions se poursuivent entre les différentes parties, assure le média sportif. Outre Strasbourg, Newcastle aimerait aussi s’offrir les services du jeune attaquant (18 ans). « Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise par Pierre Mounguengue. Le joueur prend le temps d’étudier les différentes options qui s’offrent à lui avant de trancher sur son avenir. Les prochains jours devraient toutefois permettre d’y voir plus clair dans ce dossier qui s’annonce animé », conclut RMC Sport.