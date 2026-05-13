L’avenir de plusieurs remplaçants du PSG en jeu sur la fin de saison

Alors que le PSG dispute ses derniers matchs de la saison 2025-2026, la direction parisienne devra ensuite gérer les envies de départ de certains membres de l’effectif.

Le PSG est actuellement concentré sur sa fin de saison 2025-2026. Si le titre de champion de France peut être officiellement acquis ce mercredi sur la pelouse du RC Lens, le club parisien se prépare surtout pour sa finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest. Pour rester pleinement concentré sur cette grosse échéance à venir, la direction du PSG a décidé de suspendre toutes les négociations, qu’il s’agisse des prolongations ou du recrutement. Mais avant de prendre cette décision, « Luis Campos et Luis Enrique avaient déjà commencé à construire l’effectif pour la saison prochaine », rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

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Maghnes Akliouche ciblé en cas de départ de Lee Kang-in

En effet, plusieurs priorités ont été identifiées, dont le recrutement d’un défenseur central ainsi que la gestion des départs et de leurs remplaçants. Ainsi, quelques joueurs pourraient disputer leurs derniers matchs sous les couleurs parisiennes. Cela pourrait notamment concerner Lee Kang-in. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international sud-coréen conserve une certaine cote sur le marché, notamment en Espagne. « Luis Enrique avait souhaité le conserver cette saison, mais si l’intérêt de l’Atlético de Madrid se confirme, la situation pourrait évoluer, d’autant que le PSG s’intéresse de près au buteur argentin des Colchoneros, Julian Alvarez. » Et son remplaçant est déjà identifié : il s’agit du Monégasque Maghnes Akliouche (24 ans, juin 2028). Mais le club parisien devra faire face à la concurrence de Liverpool et de Manchester City dans ce dossier.

Autre joueur sur le départ : Gonçalo Ramos (24 ans, contrat jusqu’en juin 2028). Brillant dans son rôle de remplaçant de luxe, le Portugais dispose de plusieurs prétendants, et son départ est plus que jamais d’actualité. « Son style de jeu n’a jamais semblé vraiment coller avec l’identité désirée par Luis Enrique et le voir partir ne serait finalement que le sens de l’histoire. » D’autant plus que l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez est un signe supplémentaire d’un possible départ de l’ancien du SL Benfica. Il faudra également surveiller la situation d’Ibrahim Mbaye. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Titi de 18 ans « semble s’interroger sur son avenir, alors que les sirènes anglaises se font de plus en plus insistantes », conclut L’Equipe.