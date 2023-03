Prêté à l’Eintracht Francfort jusqu’à la fin de la saison en cours, Éric Junior Dina-Ebimbe semble apporter entière satisfaction à l’écurie de Bundesliga. Conséquence de quoi, le titi parisien devrait bel et bien poursuivre l’aventure en terre allemande à l’issue de ce dit prêt.

Éric Junior Dina-Ebimbe fait partie des nombreux joueurs à avoir plié bagages sous forme de prêt lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain a donc pris la direction de l’Eintracht Francfort qui possède une option d’achat à hauteur de 6,5 millions d’euros afin de conserver le joueur de 22 ans. Et en Bundesliga, le principal intéressé semble se trouver comme un poisson dans l’eau. De ce fait, peu de doute existe quant à la suite de sa carrière.

Dina-Ebimbe va rester à l’Eintracht Francfort

#SGE plant für die Saison 23/24 fest mit Ebimbe & Max. Beide sind aktuell noch Leihspieler, die Kaufbedingungen aber weitestgehend erfüllt. Bei Ebimbe hat #PSG zwar ein RKO, diese liegt aber im Bereich der 20-Millionen-Marke. Unwahrscheinlich, dass PSG sie zieht. @SPORT1 — Christopher Michel (@CMoffiziell) March 1, 2023

En effet, étant donné le montant de l’option d’achat évoqué un peu plus haut, l’Eintracht Francfort devrait bel et bien la lever dans les mois à venir. C’est le média allemand Sport1 qui nous informe de cette nouvelle ce jeudi matin. Le club coaché par Oliver Glasner préparerait d’ores et déjà l’exercice prochain en comptant sur la présence d’Éric Junior Dina-Ebimbe. Toujours selon cette même source, le PSG aurait inclus une option de rachat dans le cas où le tricolore exploserait à la manière d’un Christopher Nkunku ou d’un Moussa Diaby. Cette dernière avoisinerait les 20 millions d’euros. Néanmoins, comme on peut largement s’en douter, Sport1 indique que le PSG ne devrait pas activer cette clause l’été venu.