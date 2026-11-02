L’aventure au PSG d’Illia Zabarnyi enfin lancée ?

Recruté lors du mercato estival 2025 pour venir concurrencer Marquinhos, Illia Zabarnyi a été en difficulté lors de sa première saison au PSG. Il commence à enchaîner les bons matches.

Pour renforcer sa défense centrale et préparer l’après-Marquinhos, le PSG avait dépensé 63 millions d’euros pour s’offrir les services d’Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth lors du mercato estival 2025. Mais lors de sa première saison sous le maillot des Rouge & Bleu, l’international ukrainien n’a pas réussi à retrouver son niveau affiché en Angleterre, lui qui était systématiquement sur le banc lors des grosses affiches. À l’issue de son premier exercice dans la capitale, Luis Enrique et Luis Campos ont d’ailleurs posé un constat clair : à leurs yeux, Illia Zabarnyi a connu « des débuts compliqués », avance Le Parisien. Si son recrutement s’inscrit pour le duo dans un projet à moyen-long terme (signature jusqu’en 2030), son rendement n’a pas toujours donné entière satisfaction au staff dans la perspective de la succession de Marquinhos, lance le quotidien francilien. Irrégulier et parfois fébrile, l’Ukrainien a régulièrement cherché ses marques et n’a jamais fait le match avec son partenaire brésilien, toujours perçu comme incontournable en interne avant les rencontres décisives.

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Il est aidé au quotidien par Marquinhos et Willian Pacho

Le Parisien avance que le coach du PSG le reconnaît aisément : le poste de défenseur est, selon lui, l’un des plus difficiles à maîtriser dans son système. Convaincu par le potentiel de Zabarnyi et désireux d’accompagner sa progression, l’Espagnol passe du temps à lui inculquer sa philosophie. Au quotidien, Marquinhos et Willian Pacho l’aident dans ce travail de l’ombre en distillant conseils de placement ou d’occupation de l’espace. Sa bonne entrée contre Barcelone et sa prestation consistante face à l’OL dessinent une trajectoire prometteuse qui demande désormais confirmation dans la durée, avance le quotidien francilien. L’intégration de Zabarnyi s’est aussi jouée en dehors des terrains. À ses débuts, les habitués du Campus avaient découvert un garçon parfois préoccupé. La guerre en Ukraine, qui continue de meurtrir son pays, pesait sur son quotidien. Maintenant, Illia Zabarnyi semble plus à l’aise dans la vie du groupe, conclut Le Parisien.































