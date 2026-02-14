L’avertissement de Vitinha après la défaite du PSG contre Rennes

Le PSG s’est incliné contre Rennes hier soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Comme Dembélé, Vitinha a lancé un message à ses coéquipiers.

Alors que le PSG pouvait prendre provisoirement cinq points d’avance en tête de la Ligue 1, il pourrait voir Lens reprendre la première place en cas de succès ce soir sur la pelouse du Paris FC. Après la défaite du club de la capitale contre Rennes hier soir (3-1), Ousmane Dembélé a pointé du doigt certains comportements individualistes. Présent en zone mixte à l’issue du revers parisien, Vitinha a aussi mis en garde ses coéquipiers.

« Je n’imagine pas quelqu’un ne penser qu’à lui dans cette équipe »

« On est prêts pour les critiques, ce n’est pas le problème. On va en parler entre nous, il y a des choses qui ont fonctionné, d’autres non. Je sais que tout le monde veut marquer, mais parfois il faut donner le ballon aux coéquipiers qui sont mieux placés. Je ne vise personne. Je n’imagine pas quelqu’un ne penser qu’à lui dans cette équipe. Mais on va en discuter entre nous pour régler ce qui n’a pas marché et être prêts pour le prochain match. » Le numéro 17 du PSG est ensuite revenu sur la défaire contre Rennes. « Ce n’était pas le résultat qu’on attendait. On n’a pas fait un mauvais match. Il faut aussi parler du bon match de Rennes. Mais même si Rennes fait le match de sa vie, on doit gagner avec l’équipe et le niveau que l’on a. »