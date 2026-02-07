Cup

L’avertissement du PSG à ses supporters avant le Classico

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Avant ce Classico, le club de la capitale a envoyé un message à ses supporters sur les chants entonnés au Parc.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des PrincesMarseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Pour ce choc, le club de la capitale pourra compter sur ses supporters pour le pousser à s’imposer contre son rival historique. Le Parc des Princes sera plein à craquer et mettra une ambiance de feu pendant toute la rencontre. Dans un communiqué envoyé à ses supporters, le PSG a demandé à ne pas entonner de chants haineux et discriminatoires.

« Faisons de ce Classique une fête du football »

« Ce dimanche, le Parc des Princes s’apprête à vibrer comme jamais. (…) Le Parc des Princes est reconnu dans toute l’Europe pour son ambiance, sa passion et son intensité. Préservons ce qui fait sa force. Les insultes, les propos haineux et les comportements discriminatoires n’y ont pas leur place. Ils sont contraires aux valeurs du Paris Saint-Germain et peuvent fragiliser notre équipe, dans des propos relayés par Le Parisien. La rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre club. Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale. »

