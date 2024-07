Recruté par le PSG contre un chèque de 20M€, Matvey Safonov a dû travailler avec des avocats pour faciliter ce transfert chez les Rouge & Bleu.

Officialisé par le PSG il y a quelques semaines, le recrutement de Matvey Safonov fait beaucoup parler. Recruté contre une somme de 20M€, bonus compris, depuis Krasnodar, l’international russe a directement annoncé la couleur sur la concurrence avec Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Mais, son transfert a également fait couler beaucoup d’encre, lui qui n’est pas représenté par un agent. Il devait également régler un problème juridique avec son ex-femme.

Safonov : « Les clubs ont convenu qu’il n’y aurait pas d’agent impliqué dans le transfert »

Dans un entretien sur la chaîne Youtube du journaliste russe Nobel Arustamyan, l’un des avocats de Matvey Safonov est revenu en détails sur les coulisses du transferts au PSG, dans des propos traduits par le site Culture PSG. « L’an dernier, Daler Kuzyaev a rejoint Le Havre et j’étais son avocat. Je pense qu’on a passé plus de temps sur ce transfert que pour celui de Safonov. J’ai reçu l’offre du PSG le mardi. Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé. Nous avons acheté les billets et nous nous sommes envolés pour Paris. Le PSG est un club très bien organisé. J’ai parlé à Luis Campos, leur directeur sportif. Nous avons négocié et trouvé un accord, puis il m’a mis en relation avec son adjoint. Pour réserver nos billets, nous avons parlé au département famille du PSG. Ils nous ont aidé à tout réserver. Tout s’est passé de manière très fluide, chaque département du club a fait son travail. Je n’ai jamais vu une organisation aussi bien huilée (…) Nous avons un bureau en Suisse et notre partenaire a fait plusieurs transferts avec le PSG. Il travaille avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani notamment. Nous avons beaucoup parlé avec lui de notre négociation avec le PSG et certaines conditions que nous voulions changer. Si nous les avions considérés comme un simple club pétrolier, nous aurions échoué. »

De son côté, Matvey Safonov a expliqué son choix de ne pas travailler avec un agent : « Je n’ai jamais travaillé avec des agents. Je n’en avais pas besoin à Krasnodar quand j’étais à l’académie. Après, je suis devenu un joueur de l’équipe première et j’avais une très bonne relation avec le club, basée sur la confiance. Ils ont toujours tenu leurs promesses, je n’ai jamais eu aucun problème au moment de négocier quoi que ce soit avec eux. Je n’ai pas l’objectif de gagner le plus d’argent possible. Je sais combien je vaux par rapport aux autres du vestiaire. Le club m’a toujours soutenu et c’est également le cas du PSG (…) J’ai embauché plusieurs avocats pour m’aider. Les clubs ont convenu qu’il n’y aurait pas d’agent impliqué dans le transfert et qu’ils n’auraient donc pas de commission d’agent à payer. Je pense que c’était une bonne nouvelle pour le PSG car ils ont pu économiser un peu d’argent. »