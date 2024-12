L’avocate de Mbappé fustige l’attitude du PSG avec le joueur

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat. Les deux parties sont en litige depuis plusieurs mois. L’avocate de l’attaquant estime que le PSG veut échapper aux règlements du football en ne réglant pas les 55 millions d’euros de primes et de salaires non versés par les Rouge & Bleu.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé avait décidé de ne pas prolonger et de partir libre du club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid. Un choix qu’il avait dévoilé à son président, Nasser al-Khelaïfi en février dernier, même s’il n’avait explicitement pas donné le nom de son futur club. Un choix qui avait agacé le président parisien. Depuis, les deux hommes sont en conflit et l’attaquant a saisi plusieurs instances du football pour réclamer 55 millions d’euros de primes et de salaires impayés à son ancien club. Plusieurs jugements ont été rendus en faveur d’un côté ou de l’autre, mais l’affaire n’est pas encore terminée.

« Le PSG veut échapper aux règlements du football«

Dans une interview accordée à L’Equipe, Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, a tancé le PSG, estimant que ce dernier fragilise tout un système en refusant de régler l’international français. « Le PSG a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris estimant qu’elle n’est pas compétente pour obliger un club à respecter les engagements qu’il a pris. Pour participer à un Championnat professionnel, le PSG accepte les règlements. Mais à la fin de l’histoire, il dit que la Ligue et la Fédération n’ont aucun pouvoir sur lui en tant que club. On est dans une affaire qui devient beaucoup plus vaste que le seul cas de mon client. Elle peut faire péter tout le système. De manière incidente, le club est en train de dire haut et fort à tous les autres clubs : « Arrêtez de payer vos joueurs, contraignez-les à aller aux prud’hommes » ». Mais les prud’hommes, c’est un an et demi pour avoir une décision en première instance, deux ans en appel et autant en cassation. Ils auront tous fini leur carrière avant d’être payés. Le PSG veut échapper aux règlements du football. Il est prêt à faire tomber le système plutôt que d’exécuter ses obligations. Si les instances ne protègent pas les contrats et leurs règlements, on envoie un signal fort qui dit : « Vous pouvez piétiner tous les joueurs ». (…) Mon but n’est pas de faire sanctionner le PSG. Sinon, cela ferait longtemps que nous aurions saisi les juges pour préjudice d’image ou harcèlement moral. J’aurais pu en faire des procédures… Tout ce que veut Kylian Mbappé, c’est être payé de ce qu’on lui doit. »

« Pourquoi le joueur n’a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud’hommes ? »

Le quotidien sportif a contacté un proche du dossier du côté du PSG après le choix du clan Mbappé de saisir la commission mixte paritaire de la FFF vendredi. « Une question se pose. Après tout ce temps, pourquoi le joueur n’a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud’hommes ? Étrange. Au lieu de cela, nous tournons en rond dans des forums qui ne sont pas appropriés pour ce litige, où le joueur cherche simplement à sanctionner son ancien club, sans réellement récupérer son argent, ce qui n’est possible que devant un tribunal spécialisé dans le droit du travail auprès duquel, tout au long de l’année 2024, il a refusé de déposer une plainte. Et, dans le même temps qu’il essaie de sanctionner le club, il donne des interviews pour dire combien il aime le club. Curieux.«