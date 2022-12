Hier soir, les Féminines du PSG se sont imposées contre le Real Madrid (2-1) pour s’offrir la qualification en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Ashley Lawrence est ravi d’avoir réalisé l’objectif de se qualifier pour la phase finale de la compétition.

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient le Real Madrid dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Dans un Parc des Princes avec un peu plus de 17 000 supporters, les joueuses de Gérard Prêcheur avaient l’objectif de l’emporter pour s’assurer une qualification en quarts de finale de la compétition. Après avoir fait match nul à l’aller (0-0), les Parisiennes ont cette fois-ci réussi à l’emporter grâce à des buts d’Elisa De Almeida et Kadidiatou Diani. Le Real Madrid a réduit l’écart dans les dix dernières minutes du match, sans conséquence. À l’issue de la rencontre, Ashley Lawrence a salué la présence des supporters et félicité son équipe d’avoir atteint le premier objectif dans cette compétition, la qualification en quarts de finale.

« C’est toujours bien de jouer au Parc des Princes«

« C’était notre objectif de sortir des phases de groupes, et ce soir c’était un match très intense, de très haut niveau. Le Real Madrid est une très belle équipe, mais on a fait le job, je suis fière, car même si ce n’était pas facile, on a su gagner. Évidemment, c’est toujours bien de jouer au Parc des Princes, dans cette ambiance, souligne la joueuse des Rouge & Bleu pour PSG TV. On est toujours très bien ici avec nos supporters, avec les ultras présents aussi, ça nous a donné un plus. Maintenant place à la récupération même si on a encore un match à jouer.