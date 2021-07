La reprise de l’entraînement du PSG pour préparer la saison 2021-2022 est programmée lundi matin. Mais certains joueurs ont déjà retrouvé le chemin du Camp des Loges quelques jours avant la reprise. C’est le cas de Rafinha ou bien encore de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche était présent ce jeudi au centre d’entraînement parisien et il a été le témoin d’une joute verbale entre deux individus. À la sortie du camp des Loges, au volant de sa voiture, il a entendu une altercation durant laquelle il y a eu des propos racistes. Via ses réseaux sociaux, il a posté une vidéo dans laquelle on peut entendre les deux personnes. “Vous m’avez dit quoi Monsieur ? Je suis gendarme. Vous voulez que j’appelle mes collègues qu’on rigole un peu ? Des mecs comme toi j’en éclate tous les jours ! Sale rebeu de merde.“

Des paroles extrêmement choquantes, qui sont “un peu trop courantes de nos jours” dénonce Layvin Kurzawa avant de se demander “pourquoi tant de haine” sur son compte Instragram. Sur sa story, il explique que l’une des personnes de l’échauffourée est un grand fan du PSG qu’il croise depuis lundi. “Depuis lundi à la sortie du centre d’entraînement un supporter me donne le sourire grâce à sa joie de vivre et son amour pour le PSG donc j’avais décidé de lui offrir un maillot, chose qui a été faite aujourd’hui et j’ai voulu immortaliser ce moment et pendant ce temps j’ai assisté à cette scène où un gendarme en civil insulte une personne (sans aucune raison).“