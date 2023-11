LDC : 2000 fans de Newcastle attendus à Paris

Pour le compte de cinquième journée de Ligue des Champions face à Newcastle, plus de 2.000 supporters anglais sont attendus dans la capitale pour encourager les Magpies.

La Ligue des Champions s’apprête à résonner à nouveau au Parc des Princes. Pour le compte de la cinquième journée, le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle dans un match décisif pour la suite de la compétition. En effet, en cas de victoire demain soir, les Parisiens peuvent déjà espérer une qualification, si l’AC Milan ne gagne pas face au Borussia Dortmund au même moment. Mais cette rencontre est aussi important pour les Magpies qui n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent continuer dans la plus belle des compétitions. Pour l’occasion, les supporters anglais comptent bien marquer le coup.

Ce n’est pas moins que 2.000 supporters qui sont attendus demain soir au Parc des Princes pour encourager le club anglais. Selon les informations d’RMC Sport, la rencontre est classée 2 sur 5 par les services de la DNLH (Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme). Pas d’inquiétude particulière pour le dispositif policier qui compte garder la même attention que pour le déplacement des supporters milanais fin octobre.

🗣️ Luis Enrique : » Mon équipe est prête à jouer demain et être compétitive. Si le Parc est un stade chaud, j’espère que je verrais la meilleure version de notre public si l’adversaire nous pose des problèmes. On a besoin dun public encore plus chaud et passionnel ! […] On va… pic.twitter.com/IzTyVLQobi