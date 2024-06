Avec la victoire finale du Real Madrid ce samedi soir face à Dortmund (2-0), on connaît désormais 29 des 36 qualifiés pour la nouvelle édition de la Ligue des champions.

Ce samedi soir, à Wembley (Londres), le Real Madrid a remporté la 15e Ligue des champions de son histoire et également la dernière dans le format actuel de la compétition. Car dès la saison prochaine, la nouvelle mouture de la C1 prendra place. Et on connaît désormais 29 des 36 clubs qui disputeront la phase Ligue de la prochaine édition. À partir de la saison 2024-2025, il n’y aura plus de phase de groupes avec les quatre formations réparties en 8 poules. Les 36 clubs seront dans un même classement. Et avec la victoire du Real Madrid, c’est le Chakhtior Donetsk (Ukraine) qui a obtenu le dernier ticket pour une qualification directe, comme le rapporte L’Equipe.

C’est l’Allemagne (Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig, Borussia Dortmund) et l’Italie qui ont le plus de représentants (Inter Milan, AC Milan, Juventus Turin, Atalanta Bergame, Bologne) avec cinq équipes, suivies de l’Angleterre (Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa) et l’Espagne (Real Madrid, FC Barcelone, Gérone, Atlético de Madrid) avec quatre représentants. La France en compte pour l’instant trois (PSG, AS Monaco et Stade Brestois), en attendant peut-être le LOSC, qui doit passer par les tours préliminaires puis les barrages. Ensuite, les Pays-Bas (PSV Eindhoven, Feyenoord), le Portugal (Sporting Portugal, SL Benfica), la Belgique (Club Bruges), l’Écosse (Celtic), l’Autriche (Sturm Graz) et l’Ukraine (Chakhtior Donetsk). Des clubs comme le Fenerbahçe, l’Union Saint-Gilloise, le Dynamo Kiev, Twente ou encore les Glasgow Rangers et le Slavia Prague peuvent aussi se qualifier mais devront passer par d’autres tours avant.

Bien entendu, toutes les formations ne pourront pas s’affronter entre elles. Ainsi, l’UEFA a décidé que chaque club disputera huit matches, sans aller-retour. Afin de déterminer les adversaires, « les 36 qualifiés seront répartis dans 4 pots de 9 équipes, selon le coefficient UEFA. Chaque équipe défiera ensuite deux équipes de chaque chapeau (y compris son propre chapeau), avec 4 matches à domicile et 4 à l’extérieur (pas d’aller-retour). Les 8 journées s’étendront du 17 septembre 2024 au 29 janvier 2025″, explique L’Equipe. Le PSG sera sans surprise dans le chapeau 1. Le tirage au sort aura lieu le 29 août prochain. Pour la qualification au prochain tour, les huit premiers du classement seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront une sorte de 16e de finale en aller-retour (des play-off). Les formations entre la 9e et la 16e seront tête de série et recevront au match retour. En revanche, pour les équipes de la 25e à la 36e place, elles seront directement éliminées et ne seront pas reversées en Ligue Europa.

Ensuite, à partir des huitièmes de finale, la formule sera la même qu’actuellement. Sur son site internet, l’UEFA explique : « Afin de renforcer la synergie entre les phases de ligue et la phase à élimination directe, et de fournir une plus grande motivation sportive pendant la phase de ligue, les confrontations de la phase d’élimination directe seront également déterminées en partie par le classement de la phase de ligue, avec un tirage au sort qui détermine et établit également le parcours des équipes pour atteindre la finale. À partir des huitièmes de finale, la compétition suivra son format actuel avec des rencontres aller-retour à élimination directe menant à la finale organisée dans un lieu neutre choisi par l’UEFA. Tous les matches avant la finale continueront à être joués en milieu de semaine, compte tenu de l’importance du calendrier des matches nationaux dans toute l’Europe, tandis que la finale continuera à se dérouler un samedi. »

Les chapeaux des 29 équipes qualifiées sur les 36