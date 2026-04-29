LDC – Achraf Hakimi incertain pour le match retour Bayern Munich / PSG

Touché physiquement en fin du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi est incertain pour la demi-finale retour à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle grandiose dans cette demi-finale aller de Ligue des champions. Au Parc des Princes, les deux formations ont livré une véritable bataille, qui a tourné en faveur des Rouge & Bleu au bout d’une soirée légendaire. Désormais, le PSG devra terminer le travail à l’Allianz Arena (6 mai) pour espérer atteindre la finale de la compétition, le 30 mai à Budapest.

Un nouveau test effectué cet après-midi

Mais en Bavière, Luis Enrique pourrait se passer d’un cadre majeur de son effectif. En effet, Achraf Hakimi a terminé le match en étant diminué physiquement. Si les premières estimations faisaient état d’une possible crampe, les premiers examens ont écarté cette hypothèse. En effet, selon les informations de RMC Sport, « l’international marocain va de nouveau passer des tests dans l’après-midi. S’il s’agit d’une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu’il puisse tenir sa place mercredi prochain. » En cas de forfait, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit. Concernant Nuno Mendes, sorti en fin de rencontre et remplacé par Lucas Hernandez, les nouvelles sont bonnes. Il sera en mesure de tenir sa place la semaine prochaine, « sauf s’il y avait un nouveau problème physique », conclut le média sportif.

🔴🔵 Les premiers examens passés par Achraf Hakimi, ce matin, démentent la thèse de simples crampes. L’international marocain va passer des tests plus poussés cet après-midi. S’il s’agit d’une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu’il puisse tenir sa place… pic.twitter.com/nx01KHjeJI — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 29, 2026