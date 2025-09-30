A la veille de FC Barcelone / PSG, la conférence de presse parisienne s’est tenu depuis le Stade Olympique de Montjuic. A cette occasion, Achraf Hakimi a répondu aux questions des journalistes présents sur place.

La préparation du match (PSG TV)

« Je pense que l’équipe se trouve bien, est motivée et avec l’envie que le match commence. On va prendre des sensations à l’entraînement pour arriver forts demain au match ».

Les clés pour battre le FC Barcelone (PSG TV)

« Cela fait plaisir d’avoir des supporters avec nous. Je me souviens d’il y a deux ans, on avait été fêté le troisième but et la qualification avec eux. La recette c’est de continuer à faire ce qu’on a fait depuis le début d’année, prendre le ballon et jouer avec de la personnalité. On veut jouer avec le ballon et aller presser quand on ne l’a pas. On veut les trois points et la victoire ».

A propos du Ballon d’Or et sa 6e place au classement

« Je ne pense pas que ce soit une déception pour moi. cela fait plaisir de rentrer sur la liste des 30 meilleurs joueurs du monde. Sixième, je n’ai jamais pensé à ça dans ma vie. Je pense d’abord aux trophées collectifs. Après c’est vous qui parlez des trophées individuels. Je suis fier de cette sixième place et je veux continuer à travailler pour, pourquoi pas, monter un peu au classement ».

Sa forme et celle de Lucas Chevalier après sa bourde face à l’OM

« Je me sens très bien physiquement et mentalement. Je me prépare pour être bien toute la saison. Je pense que Lucas se sent bien, il est confiant et il a la confiance de tout le monde. Il a aussi fait des arrêts décisifs ».

La bataille du milieu de terrain

« C’est très important le milieu du terrain. Moi je vais aider l’équipe du mieux possible en utilisant mon expérience, ma vitesse et je pense que c’est la clé ».

Les absences du côté du PSG

« Cela ne change pas beaucoup de choses même si ce sont des joueurs importants. On a un effectif important, on a un effectif pour gagner face au Barça. Le coach va choisir les joueurs qui joueront et on sera prêts pour ce match ».

Un FC Barcelone revanchard ?

« J’ai un très bon souvenir ici parce qu’on a gagné la dernière fois. J’espère qu’on le fera encore demain même si ce sera très difficile. Ils ont une bonne équipe, avec de grands joueurs et un style de jeu comme le nôtre. J’espère que ce sera un bon match à jouer et à regarder pour ceux qui aiment le foot ».

Sur le fait de ne pas se blesser

« [Il touche du bois sur la table] Je ne pense pas au risque de me blesser, je donne tout pour essayer de gagner les matchs. En-dehors des matchs je travaille avec des professionnels pour rester bien mentalement et physiquement. J’espère que ça va continuer afin de rester disponible pour mon équipe et pour ma sélection ».

La calendrier surchargé

« Je ne sais pas si les autres joueurs jouent beaucoup. Si le PSG a joué beaucoup c’est parce qu’on est allé en finale dans toutes les compétitions. Tout le monde signerait tout de suite pour jouer autant parce que ça veut dire qu’on a atteint les finales de nos compétitions. J’espère qu’on va le refaire cette année ».

Les joueurs écoutés par les instances à propos des calendriers ?

« Quand tu es mieux physiquement tu est plus performant et tu livre un meilleur spectacle. Mais ça ne dépend pas de nous. Si on a autant joué la saison passée c’est parce qu’on était en finale tout le temps. Je signe maintenant s’il faut jouer autant de matchs cette saison ».

Les différences entre le jeu du FC Barcelone et celui du PSG ?

« Pas de grandes différences. Ce sont deux équipes qui aiment garder le ballon, qui ont de la personnalité avec le ballon, on n’aime pas courir derrière le ballon. Les deux équipes ont cette idée ».

Achraf Hakimi sur le fait d’attaquer face au FC Barcelone ?

« On n’a jamais changé notre style de jeu et on a joué contre beaucoup d’équipes différentes. On va garder notre philosophie de jeu, c’est ce que le coach nous demande et on va continuer tant que le coach sera là« .

Comment défendre face à Lamine Yamal ?

« Ce n’est pas de mon côté mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde: Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires à Lamine. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce qu’on connait ses capacités dans ce domaine ».

Le Barça d’Hansi Flick

« C’est similaire, il y a une continuité avec le Barça de Xavi et certains joueurs sont encore là ».

La physionomie du match

« Nous avons un style de jeu similaire, on veut garder le ballon le plus possible. Il ne faudra pas se précipiter. L’équipe la plus précise avec le ballon va gagner et ça se jouera sur des détails. J’espère que nous allons gagner ».