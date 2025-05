LdC – Al-Khelaïfi en visite au Parc des Princes pour les préparatifs de la diffusion de la finale

Alors qu’il sera présent à Munich pour voir le PSG en finale de Ligue des champions, le président Nasser al-Khelaïfi a fait une dernière visite au Parc des Princes pour voir les avancées des préparatifs.

Si les supporters présents à Munich auront la possibilité de soutenir le PSG depuis l’Allianz Arena lors de cette finale de Ligue des champions face à l’Inter, les Rouge & Bleu seront aussi soutenus par toute une ville et notamment les nombreux fans présents au Parc des Princes. En effet, les champions de France ont décidé de retransmettre la diffusion de la finale depuis leur enceinte. Et à J-2 de cette rencontre face aux Nerazzurri, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, était présent au Parc des Princes, comme le rapporte le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron. Avant de se rendre à Munich, le patron des Rouge & Bleu était en visite pour voir les préparatifs de la diffusion de cette finale de C1. Il en a également profité pour prendre des photos avec les quelques supporters présents sur place.

#PSG : Le président Nasser Al-Khelaifi en visite au Parc aujourd’hui pour les préparatifs de la diffusion de la finale de la @ChampionsLeague samedi . Il en a profité pour rencontrer quelques supporters @CanalplusFoot @canalplus pic.twitter.com/HCP3tMls1d — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) May 29, 2025