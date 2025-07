LdC : Alexis Mac Allister révèle ses échanges avec Ousmane Dembélé sur le terrain lors de PSG / Liverpool

En huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG s’est défait de Liverpool dans son parcours historique pour remporter sa première C1. Au cours du match aller, le duel entre Ousmane Dembélé et Alexis Mac Allister a existé, l’Argentin le raconte.

Le 5 mars dernier, malgré un match abouti, dominé et maîtrisé, le PSG s’incline en huitième de finale aller (0-1) au Parc des Princes face à Liverpool. Au cours de cette rencontre, se joue un match dans le match : Alexis Mac Allister contre Ousmane Dembélé. Pour ESPN Argentina, le milieu de terrain des Reds raconte : « Lorsque nous avons joué à l’extérieur, après 5 ou 10 minutes de jeu, le gars était en train de voler, il était en forme. Sur un duel, pour récupérer le ballon, j’arrive les jambes écartées, et il m’a mis un petit pont« , raconte l’international argentin et champion du monde 2022. « Il est venu vers moi et il m’a dit : ‘frère, la prochaine fois n’arrive pas si vite’« , relate t-il avant de poursuivre : « Et je lui ai répondu : ‘T’inquiète pas, la prochaine fois, je t’attrape le genou.’ Le problème, c’est que je n’ai jamais réussi à le rattraper« . Interrogé ensuite sur la réaction de Paulo Dybala face à Mattéo Guendouzi ou plus récemment Marcos Acuna face à Denzel Dumfries a rétorqué que cela était inutile : « Non, ce n’est pas nécessaire. À l’époque, je voulais le tuer, mais ces choses-là sont bonnes, ça ne vaut pas la peine de faire tant d’histoires« .

« C’est la meilleure équipe du monde !«

Alexis Mac Allister a ensuite abordé le niveau du Paris Saint-Germain, et n’a pas manqué de tarir d’éloges le collectif de Luis Enrique : « C’est la meilleure équipe du monde, ils volent. Ils ont tout : ils sont très disciplinés, ils jouent bien avec le ballon, ils courent tous. Pour moi, ce sont les meilleurs« . Nos confrères d’ESPN Argentina ont ensuite demandé au joueur de Liverpool qui était l’individualité qui avait retenu son attention : « Ils sont tous bons : le numéro 7, qui a joué pour Naples (Khvicha Kvaratskhelia ; NDLR), est une star« .