La défaite du PSG (1-0) sur la pelouse du Bayern Munich peut pousser à la réflexion les dirigeants parisiens. Si ces derniers peuvent avoir conscience de la difficulté dans laquelle se trouve le club de la capitale en Ligue des Champions, pas question de réagir à chaud.

Il y a quelques jours au micro d’RMC Sport pour l’émission Rothen S’enflamme, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé la pleine confiance accordé au duo Luis Campos – Luis Enrique. Un discours qui semble rejoindre la réflexion et les actes aujourd’hui. En effet, selon RMC Sport, « le discours en interne reste inchangé » au lendemain de cette nouvelle désillusion en C1 : « Dans la direction parisienne on répète qu’il faut de la résilience et surtout de la patience, élément indispensable dans le cadre du projet naissant« , relatent nos confrères. La volonté est de poursuivre la révolution entamée, à l’occasion de ce mois de janvier et l’été 2025. En revanche, si la soirée à l’Allianz Arena a provoqué une prise de conscience, reste à savoir si le prochain mercato hivernal offrira des opportunités aux Parisiens : « Au club, on explique que les transformations prennent du temps et que Paris ne peut pas changer de stratégie tous les trois mois« . En ce qui concerne les possibles arrivées cet hiver, nos confrères du Parisien affirment que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne serait pas à la recherche d’un attaquant de pointe : « En fonction des opportunités, un latéral droit et un ailier pourraient être recrutés« . Dans ce secteur de jeu, la situation de Randal Kolo Muani devra être à surveiller. En revanche, toujours selon Le Parisien qui va dans le sens d’RMC Sport, « la direction parisienne est très lucide sur la situation et l’assume totalement. Personne ne sera viré« .