LDC – Après Manchester City, un grand PSG fait tomber le FC Barcelone (4-2)

Ce mardi soi le PSG et le FC Barcelone s’affrontaient au Parc des Princes dans le choc de la 3e journée de Ligue des champions. Un match qui a vu les Rouge & Bleu une nouvelle fois briller dans sa compétition.

Le monde du football avait les yeux rivés sur le Parc des Princes ce mardi soir. Pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions, le PSG accueillait le FC Barcelone dans un match de gala entre deux des meilleures équipes au monde. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait composer avec l’absence de Nuno Mendes. Afin de contrer Lamine Yamal, le technicien espagnol avait décidé d’aligner Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. De leur côté, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia faisaient leur retour dans le onze de départ en Ligue des champions.

Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, le PSG a mis son pressing en place en s’est procuré une grosse occasion, mais la frappe de Khvicha Kvaratskhelia a touché le poteau de Joan Garcia (2e). Dans un début de match très rythmé où les deux équipes n’ont pas calculé, elles ont cependant dû faire face à deux coups durs avec les blessures d’Ousmane Dembélé (19e) et de Dani Olmo (27e). Entré en jeu, Ferran Torres aurait rapidement pu punir son ancienne équipe mais il a buté sur le portier barcelonais (25e). Alors que Lucas Hernandez a parfaitement muselé Lamine Yamal durant ce premier acte, les Catalans devaient trouver d’autres solutions, mais Matvey Safonov est resté vigilant devant Raphinha (20e). Dominateurs, les Rouge & Bleu ont encore gâché une triple occasion de Ferran Torres, Achraf Hakimi et Fabian Ruiz (29e). À force de pousser, les joueurs de Luis Enrique ont été logiquement récompensés. Sur une perte de balle de Lamine Yamal, Désiré Doué a trouvé la faille d’une frappe puissante et précise à l’entrée de la surface (38e). Dans la foulée, il a fallu un double sauvetage de Matvey Safonov et Willian Pacho devant Fermin Lopez pour empêcher le FC Barcelone de revenir avec un score de parité. À la pause, le PSG menait logiquement au score (1-0).

Au retour des vestiaires, le PSG aurait pu faire le break, mais sur une passe cachée d’un Désiré Doué en feu depuis le début de la rencontre, Achraf Hakimi a perdu son duel face à Joan Garcia (51e). Et à force de gâcher ses occasions, les Rouge & Bleu ont fini par être punis. Profitant d’un espace sur le côté gauche de la défense parisienne, Xavi Espart a égalisé (1-1, 55e). Un coup dur pour les Parisiens, qui ont ensuite dû voir Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos sortir sur blessure (60e). De quoi redonner la confiance aux Barcelonais, qui ont pris le contrôle du match, mais Matvey Safonov est resté vigilant face à Gavi (61e). Mais au courage, le PSG a repris le match à son compte. Après un poteau de Ferran Torres (71e), le héros de la soirée a redonné l’avantage aux Parisiens. Sur un corner de Désiré Doué, Lucas Hernandez a catapulté le ballon de la tête au fond des filets de Joan Garcia (2-1, 72e). Mais le FC Barcelone a rapidement réagi. Sur son premier duel face à Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery s’est fait surprendre et l’international espagnol a égalisé d’un pointu (2-2, 79e). Cependant, cette équipe parisienne dispose d’énormes ressources et, dans la foulée, Vitinha a redonné l’avantage au double champion d’Europe d’une reprise de volée à l’entrée de la surface (3-2, 81e) dans une fin de match de folie. Et les joueurs de Luis Enrique ne se sont pas arrêtés là avec un quatrième but signé Fabian Ruiz, après un énorme travail d’Achraf Hakimi (4-2, 86e). Malgré les blessures de Marquinhos, de Khvicha Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé, le PSG, doté d’une capacité de réaction impressionnante, a fait tomber le FC Barcelone pour la première fois de la saison (4-2).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et tous !!!

2′ Le poteau pour le PSG !!!! Après une récupération haute de J. Neves, F. Ruiz sert Kvaratskhelia qui, en première intention, arme une frappe à l’entrée de la surface. Mais son tir touche le poteau de Garcia. Le ballon revient ensuite sur Dembélé, qui seul face au but se manque, mais le Français est signalé en position de hors-jeu.

4′ Après une nouvelle récupération de J. Neves, le Portugais sert Dembélé. Le tir du Français manque de puissance pour tromper le gardien barcelonais.

5′ Nouvelle frappe pour le PSG, signée Désiré Doué, mais ça manque encore de puissance.

8′ Très grosse entame des Parisiens.

10′ Première situation chaude pour le FC Barcelone. Sur un coup franc, Cubarsi trouve Gordon au second poteau. L’Anglais contrôle mal le ballon et Kvaratskhelia dégage le danger.

11′ Belle défense de Marquinhos face à Gordon.

14′ Après une action construite des Barcelonais, Olmo tente une frappe de 25 mètres, qui passe juste à côté du poteau de Safonov.

18′ Sur un contre rapide du Barça, L. Hernandez défend bien face à Raphinha.

19′ Aïe aïe aïe. Sur une accélération, Dembélé se tient derrière la cuisse et va céder sa place.

20′ Premier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à F. Torres.

20′ Bel arrêt de Safonov devant Raphinha.

24′ Nouvelle belle intervention défensive de L. Hernandez, qui contient bien Yamal.

25′ Quel arrêt de Garcia devant F. Torres. Sur un excellent ballon par-dessus la défense de Vitinha, J. Neves sert l’Espagnol qui bute sur son compatriote.

27′ Le FC Barcelone doit également faire un changement. Touché au visage, Olmo cède sa place à Fermin Lopez.

29′ Triple occasion pour le PSG. F. Torres bute d’abord sur Garcia, puis la frappe d’Hakimi est sauvée par Pedri, enfin F. Ruiz voit sa reprise être repoussée par le portier barcelonais en feu.

31′ Kvaratskhelia tente une frappe enroulée du pied droit.

33′ Belle défense de Marquinhos, qui ne s’est pas fait prendre par la vitesse de Gordon.

35′ Bon retour défensif de L. Hernandez devant Espart.

38′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEEE (1-0). Sur une perte de ballle de Yamal, J. Neves récupère le ballon et trouve Doué. Le Français arme une frappe puissante et précise à l’entrée de la surface, qui trompe Garcia.

40′ Quel arrêt de Safonov devant Lopez, puis Pacho se sacrifie devant l’Espagnol. En se jettant au sol, l’Equatoirien a pris le pied de l’Espagnol dans le visage.

42′ Solide, Pacho se relève et quitte le terrain pendant une minute.

44′ Servi par Doué à gauche, Kvaratskhelia enroule du droit mais Garcia repousse le danger.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 Sur un contre rapide, Doué centre vers Hakimi, mais le ballon arrive derrière le Marocain.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes. Dominateur face au FC Barcelone, le PSG a logiquement ouvert le score par Doué juste avant la pause. Mauvaise nouvelle cependant, la sortie sur blessure de Dembélé.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

51′ Quelle occasion pour le PSG. Sur une passe cachée de Doué, Hakimi se retrouve devant Garcia, mais le gardien espagnol remporte ce duel.

54′ Lancé dans la profondeur, J. Neves est devancé par Garcia.

54′ Quel match de patron de Lucas Hernandez, qui est acclamé par le Parc des Princes sur chaque intervention.

55′ Egalisation du FC Barcelone par Espart (1-1). Le latéral a profité d’un espace dans la défense parisienne pour tromper Safonov.

56′ Aïe Aïe Aïe, Kvaratskhelia s’est fait mal au genou et reste au sol. De même pour Marquinhos. Quelle hécatombe pour le PSG.

59′ Double changement pour le PSG. Marquinhos et Kvaratskhelia cèdent leur place à Zabarnyi et Akliouche.

61′ Bel arrêt de Safonov devant Gavi.

62′ Les Parisiens sont dans le dur depuis la reprise.

65′ Yamal se montre de plus en plus dans ce match. Les Parisiens ont du mal à reprendre le contrôle du match.

71′ Le poteau de Ferran Torres. Sur un centre d’Hakimi, l’Espagnol coupe au premier poteau.

72′ BUTTTTTTTTTT DU PSG DE LUCAS HERNANDEZZZZZ (2-1). Sur corner, Doué trouve la tête du Français, qui ne laisse aucune chance à Joan Garcia. C’est le héros de la soirée !!!!

75′ Ce but a redonné confiance aux Parisiens.

78′ Double changement pour le PSG. Mayulu et Zaïre-Emery prennent la place de Doué et L. Hernandez.

79′ Aïe aïe aïe, Yamal égalise pour le FC Barcelone (2-2). Sur son premier duel face à Zaïre-Emery, l’Espagnol prend le meilleur sur le Titi et trompe Safonov d’un pointu.

81′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAA (3-2). Sur un ballon mal renvoyé par la défense, le Portugais contrôle le ballon à l’entrée de la surface et arme une reprise de volée imparable pour Garcia.

86′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZZZZZ (4-2). En solo, Hakimi rentre dans la surface de réparation barcelonaise et centre au second poteau pour l’Espagnol, qui conclut face au but vide.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 C’est terminé. Un PSG combattif s’impose face au FC Barcelone (4-2) et met fin à la série d’invincibilité des Barcelonais. Quel match et quelle capacité de réaction des Rouge & Bleu.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Barcelone

Troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Marco Di Bello et Daniele Chiffi – Buts : Doué (38e), Espart (55e), L. Hernandez (72e), Yamal (79e), Vitinha (81e), F. Ruiz (86e) – Carton : Cancelo (17e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 59e), Pacho, L. Hernandez (Zaïre-Emery, 78e) – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué (Mayulu, 78e), Dembélé (F. Torres, 20e), Kvaratskhelia (Akliouche, 59e) Remplaçants : Chevalier, Mouak, Beraldo, Zabarnyi (59e), F. Torres (20e), Akliouche (59e), Digne, Godts, Mayulu (78e), Dro Fernandez, Zaïre-Emery (78e), Ndjantou

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 59e), Pacho, L. Hernandez (Zaïre-Emery, 78e) – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué (Mayulu, 78e), Dembélé (F. Torres, 20e), Kvaratskhelia (Akliouche, 59e) Le XI du FC Barcelone : Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart (Baldé, 74e) – Pedri (Rodri, 60e), Olmo (Fermin, Lopez, 27e), Bernal (Gavi, 60e) – Yamal, Raphinha (c) (Adeyemi, 60e), Gordon Remplaçants : Szczesny, Livakovic, Baldé (74e), Farinas, Gavin (60e), Fermin Lopez (27e), Rodri (60e), Jesus, Adeyemi (60e), De Jong, Abdelkarim, Campos

: Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart (Baldé, 74e) – Pedri (Rodri, 60e), Olmo (Fermin, Lopez, 27e), Bernal (Gavi, 60e) – Yamal, Raphinha (c) (Adeyemi, 60e), Gordon