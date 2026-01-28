LdC – Après son nul face à Newcastle, le PSG passera par les barrages

Ce mercredi soir face à Newcastle,, le PSG avait pour objectif de valider son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Objectif top 8 pour le PSG. Bien placé dans le haut du classement depuis le début de sa campagne européenne, le club de la capitale avait pour ambition d’y rester à l’issue de cette dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour éviter toute mauvaise surprise, les joueurs de Luis Enrique avaient dans l’obligation de s’imposer face à Newcastle au Parc des Princes afin d’accéder directement aux huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, le coach parisien avait réservé une surprise avec le retour de Matvey Safonov dans les buts et les retours d’Achraf Hakimi et João Neves dans le onze de départ.

Le résumé du match

Dans une entame de match parfaite, le PSG a rapidement obtenu un penalty après un bel appel de Bradley Barcola dans la profondeur et une main de Lewis Miley. Mais Ousmane Dembélé a vu sa tentative être détournée par Nick Pope (4e). Pas de quoi décourager les Parisiens, qui ont finalement été récompensés de leur excellent début de match. Sur une attaque rapide, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé Vitinha à l’entrée de la surface. Après une feinte de frappe pour éliminer Lewis Hall, le Portugais a parfaitement placé sa frappe pour ouvrir logiquement le score (1-0, 8e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont continué à pousser et Ousmane Dembélé n’a pas profité du bon relais de Warren Zaïre-Emery pour doubler la mise, voyant sa frappe être détournée par le portier anglais (11e). Deux minutes plus tard, c’était au tour de Khvicha Kvaratskhelia de trouver les gants de Nick Pope après une frappe trop écrasée (13e). La dernière action de la rencontre pour le Géorgien. Après un tacle mal maîtrisé d’Anthony Elanga, le numéro 7 parisien s’est tordu la cheville et a dû sortir, remplacé par Désiré Doué (22e). Un fait de jeu qui a complètement coupé les jambes des joueurs de Luis Enrique. Les Parisiens ont ensuite fait preuve d’un gros déchet technique et ont été punis juste avant la pause. Sur un long coup franc de Sandro Tonali, Marquinhos a manqué son dégagement de la tête, ce qui a profité à Dan Burn qui a parfaitement remisé pour Joe Willock (1-1, 45e+2). Un score de parité à la pause (1-1).

En seconde période, le PSG n’a pas réussi à redonner un coup de peps à son jeu. C’est même Newcastle qui aurait pu être devant au score mais le but de Joe Willock a été justement refusé pour une position de hors-jeu (58e). De leur côté, les Rouge & Bleu ont peiné à se procurer des occasions franches et ont surtout manqué d’efficacité, à l’image des tirs non cadrés d’Ousmane Dembélé (64e, 67e). En face, Eddie Howe a pu lancer ses offensifs Anthony Gordon et Harvey Barnes. Les Magpies auraient même pu prendre les devants dans ce match mais Matvey Safonov est resté vigilant face aux tirs adverses (73e, 88e) et Harvey Barnes a manqué une grosse occasion en contre (88e). Malgré une poussée en fin de match, le PSG n’a pas atteint son objectif et passera donc par les barrages avec sa 10e place.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Penalty pour le PSG !!! Lancé dans la profondeur, Barcola prend le meilleur sur son adversaire et après un coup de billard le ballon touche la main de Miley. Une décision validée par le VAR.

4′ OH NON DEMBELE VOIT SON TIR ÊTRE ARRÊTÉ PAR POPE.

6′ Malgré ce penalty manqué, le PSG est bien rentré dans son match.

8′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (1-0). Quelle attaque rapide du PSG. Après une récupération de Dembélé, Kvaratskhelia est trouvé à droite puis sert Vitinha à l’entrée de la surface. Après une feinte de frappe qui élimine Hall, le Portugais marque d’un tir bien placé.

11′ Quelle occasion pour le PSG. Après un bon relais avec Zaïre-Emery dans la surface, Dembélé tente un tir enroulé mais Pope détourne.

13 Nouvelle situation pour le PSG. Après un bon travail de Barcola à gauche, le Français sert Vitinha à l’entrée de surface, qui réalise une nouvelle feinte de frappe avant de servir Kvaratskhelia. La frappe du Géorgien est trop écrasée.

18′ Excellente couverture de Pacho pour stopper une attaque de Newcastle.

20′ Sur un tacle mal maîtrisé d’Elanga, Kvaratskhelia se tord la cheville et souffre. Doué est parti à l’échauffement.

22′ Premier changement pour le PSG. Le malheureux Kvaratskhelia cède sa place à Doué. Le Géorgien rentre directement aux vestiaires.

24′ Quelle course défensive de Zaïre-Emery pour récupérer le ballon dans les pieds de Tonali.

30′ Depuis la sortie sur blessure de Kvaratskhelia, le match est retombé en intensité.

32′ Après une belle interception au rond central pour stopper une offensive des Magpies, Nuno Mendes progresse balle au pied et tente une frappe de loin, sans danger pour Pope.

38′ Trouvé sur un extérieur du pied de Doué, Pacho tente une reprise de volée au point de penalty mais cela file au-dessus du but de Pope.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 Egalisation de Newcastle par Willock (1-1). Sur un long coup-franc de Tonali, Marquinhos dégage mal le ballon et Burn en profite pour dévier le ballon pour Willock, qui marque de la tête.

45’+3 C’est la pause au Parc (1-1). Si Vitinha avait ouvert le score pour récompenser une excellente entame du PSG, Willock a égalisé de la tête juste avant la pause. À noter l’inquiétude autour de Kvaratskhelia, sorti sur blessure après une torsion à la cheville.

45’+3 Pour l’instant, les Parisiens restent 7e au classement et sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ L’arrêt en deux temps de Safonov sur un tir de Ramsey. Attention aux erreurs d’inattentions derrière.

53′ Après un bon pressing de Nuno Mendes, Doué n’arrive pas à récupérer le ballon face à Botman. LeFrançais écrase involontairement même la cheville de l’ancien Lillois. Le Parisien s’en sort bien.

55′ Sur un contre rapide, Hakimi est lancé dans la profondeur, entre dans la surface et voit son tir être contré. Le ballon arrive sur Doué dont le tir de loin est aussi repoussé par la défense anglaise.

57′ Les Parisiens sont dans le dur dans les duels.

58′ But refusé pour Newcastle et Willock. Sur un coup franc rapidement joué, l’Anglais était parti en profondeur et avait trompé Safonov. Mais le but a été justement refusé pour une position de hors-jeu.

59′ Après un bon travail de Nuno Mendes sur son côté gauche, son centre est contré et revient sur Zaïre-Emery, dont le tir fuit le cadre.

60′ Après une récupération haute de Pacho, Barcola part dans un long slalom pour mettre en difficulté la défense de Newcastle, mais le tir du Français s’envole au-dessus.

64′ Après avoir récupéré un ballon, Vitinha tente un tir de loin mais sans danger pour Pope.

64′ La frappe enroulée de Dembélé ne trouve pas la lucarne.

67′ Sur un excellente centre de Nuno Mendes, Dembélé ne cadre pas sa reprise.

68′ Attention, Newcastle fait rentrer ses deux armes offensives, Gordon et Barnes.

69′ Changement pour le PSG. Barcola cède sa place à G.Ramos.

72′ Hakimi n’arrive pas à cadrer sa tête sur un bon centre de Doué.

73′ La frappe lointaine de Gordon est détournée par Safonov.

74′ Gros tacle de Marquinhos pour contrer un tir, après une contre-attaque rapide de Newcastle. Attention au PSG.

75′ Sur le corner qui suit, Safonov détourne difficilement puis le tir de Tonali file au-dessus.

78′ Belle séquence du PSG qui se termine avec un tir non cadré de Vitinha.

83′ Avec les différents autres résultats, le PSG est hors du top 8 (10e) et passera pour l’instant par les barrages.

86′ L’arrêt de Safonov sur une frappe de Barnes après un contre rapide de Newcastle.

87′ Deux changements pour le PSG. J.Neves et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mayulu et Mbaye.

88′ Quelle occasion manquée par Newcastle. Sur un nouveau contre, le ballon arrive avec réussite sur Barnes au second poteau mais sa frappe en déséquilibre n’est pas cadrée.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 La frappe angle fermée de Dembélé n’est pas cadrée .

. 90’+4 C’est terminé. Le PSG n’a pas fait mieux qu’un match nul face à Newcastle (1-1) et sort du top 8. Avec leur 10e place, les Parisiens passeront donc par les barrages.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Newcastle United

Huitième journée de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : David Šmajc – VAR : Christian Dingert et Sascha Stegemann – Buts : Vitinha (8e), Willock (45’+2) – Carton : Elanga (20e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Mbaye, 87e), Vitinha, J.Neves (Mayulu, 87e) – Kvaratskhelia (Doué, 22e), Dembélé, Barcola (G.Ramos, 69e) Remplaçants : Chevalier, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos (69e), Doué (22e), L.Hernandez, Mayulu (87e), Mbaye (87e)

: Pope – Thiaw, Botman, Burn (c) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga (Barnes, 68e), Woltemade (Wissa, 79e), Willock (Gordon, 68e)