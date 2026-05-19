LDC – Arsenal s’impose face à Burnley et fait un grand pas vers le titre de Premier League

Vainqueur sur la plus petite des marges face à Burnley (1-0), Arsenal a fait un grand pas vers le titre de champion de Premier League.

Avant de penser à la finale de la Ligue des champions face au PSG, le 30 mai à Budapest, Arsenal a un autre objectif à remplir cette semaine. Leaders de la Premier League, les Gunners sont très proches de remporter leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004.

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Un 18e but sur corner en Premier League

Pour cela, l’équipe de Mikel Arteta, privée de Jurriën Timber, Mikel Merino et Ben White, doit éviter un faux pas lors de ses deux dernières journées de championnat. Opposé à Burnley, 19e et déjà relégué, le club londonien a eu toutes les peines du monde à se défaire de son adversaire pour sa dernière de la saison à l’Emirates Stadium. Et comme souvent, les Gunners ont pu s’en remettre à leur arme fatale : les coups de pied arrêté. Sur un corner de Bukayo Saka, Kai Havertz a délivré son équipe juste avant la pause (1-0, 37e). Le 18e but sur corner en Premier League cette saison, un record.

En seconde période, la formation londonienne n’a pas réussi à se mettre à l’abri et est restée sous la menace de Burnley, qui aurait pu même du terminer en supériorité numérique. Le buteur Kai Havertz aurait dû recevoir un carton rouge pour une semelle sur le mollet de Lesley Ugochukwu (69e). Cette courte victoire (1-0) rapproche Arsenal du titre de champion, qui compte actuellement cinq points d’avance sur Manchester City (82 pts contre 77 pts), qui compte un match en moins. Il pourrait même être sacré dès ce mardi soir en cas de faux pas des Skyblues sur la pelouse de Bournemouth (20h30). Sinon, il faudra finir le travail sur la pelouse de Crystal Palace dimanche après-midi.

Le XI d’Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 72e) – Ödegaard (c) (Zubimendi, 90e), Rice, Eze (Lewis-Skelly, 73e) – Saka, Havertz (Gyökeres, 73e), Trossard (Martinelli, 90e)

UN CORNER POUR LIBÉRER ARSENAL 🤓



Kai Havertz ouvre le score face à Burnley et permet à Arsenal de se rapprocher du titre, en direct sur CANAL+ Foot 🖥️#ARSBURN | #PremierLeague pic.twitter.com/vFmXy7Kwfg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 18, 2026