LDC, attaque, Doué, Vitinha… Les chiffres clés de la victoire du PSG face au FC Barcelone

Face au FC Barcelone, le PSG a répondu présent lors d’une nouvelle affiche et a confirmé, aux yeux du monde, son statut de double champion d’Europe.

Le PSG de Luis Enrique a une nouvelle fois confirmé sa domination sur la scène européenne. Après son beau succès face à Manchester City (4-2) la semaine passée, le club parisien s’est imposé avec la manière face au FC Barcelone, sur le même score. Au lendemain de cette rencontre, le PSG a partagé quelques chiffres clés de cette victoire sur son site internet.

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Le PSG enchaîne un 13e match sans défaite en Ligue des champions

Grâce à cette victoire, le PSG étend sa série à trois succès consécutifs face au club catalan, seul le Bayern Munich a fait mieux en Ligue des champions contre les Blaugrana. De plus, les Rouge & Bleu étendent leur série d’invincibilité à 13 matchs sans défaite en C1 (9 victoires, 4 matches nuls), égalant ainsi la plus longue série de l’histoire du club dans cette compétition, établie entre octobre 2012 et novembre 2013. Face à Villarreal, le 3 novembre prochain, la formation de Luis Enrique pourrait battre le record. Par ailleurs, cette équipe parisienne continue d’affoler les compteurs. Avec 10 tirs cadrés en 45 minutes face aux Catalans, le double champion d’Europe a établi son nouveau record sur une période en Ligue des champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003-2004). Avec 14 buts en 3 matchs, le club de la capitale égale aussi « le meilleur total de l’histoire de la compétition à ce stade d’une même campagne, établi par Arsenal lors de la saison 2010-2011″, précise le site officiel du club.

Du côté des statistiques individuelles, Désiré Doué a confirmé son excellente forme du moment. Auteur de l’ouverture du score face au FC Barcelone, l’international français a trouvé le chemin des filets pour la troisième fois consécutive et se rapproche de son record, établi à quatre matchs de suite avec au moins un but entre entre mars et avril 2025. Également buteur, Vitinha confirme son importance dans le jeu parisien. Sur ses 29 réalisations inscrites au PSG, 14 l’ont été depuis l’extérieur de la surface, soit 48 % de ses buts. « Depuis le début de la saison dernière, aucun joueur n’a d’ailleurs marqué davantage de buts de l’extérieur de la surface que l’international portugais en Champions League, avec déjà 4 réalisations de la sorte. »

DÉSIRÉ DOUÉ LANCE LE PSG FACE AU BARÇA ⚡️ Les Parisiens punissent les Catalans après une mauvaise relance de Lamine Yamal 👀 #PSGBAR | #UCL https://t.co/gHVtOaX0T0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026