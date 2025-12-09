LdC : Atterrissage mouvementé pour le PSG à Bilbao

Le PSG a pris son envol pour Bilbao afin de disputer la 6e journée de Ligue des Champions. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’atterrissage n’aura pas été de tout repos.

A la veille du match entre le Paris Saint-Germain et l’Athletic Bilbao pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, les Parisiens ont pris leur vol ce mardi pour l’Espagne. Le décollage s’est fait à 11h14 de l’aéroport du Bourget, à bord du traditionnel Boeing 737. A ce moment-là, le groupe du Paris Saint-Germain a été prévenu de turbulences et d’un vol agité à venir. Selon les informations de RMC Sport, le pilote a du faire à un trou d’air important ce qui l’a obligé à « positionner l’avion en travers au moment d’arriver sur la piste d’atterrissage« . Nos confrères décrivent ensuite la situation : « Il a ensuite redressé l’avion puis accéléré au dernier moment avant de se poser. De quoi surprendre plus d’un joueur. Le club parisien a rallié ensuite sans encombre son hôtel entre centre-ville« .