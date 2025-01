LdC : Au Stade Brestois, « on aurait préféré jouer contre Benfica »

Le tirage au sort des seizièmes de finale de Ligue des Champions a rendu son verdict, et le PSG affrontera le Stade Brestois pour aller chercher une place en huitième de finale. Une affiche qu’auraient préféré éviter les dirigeants bretons.

Ce vendredi 31 janvier se tenait le tirage au sort des barrages (16e de finale) de Ligue des Champions. Après avoir brillamment obtenu sa qualification dans les trois dernières journées de saison régulière, le PSG s’est qualifié à la 15e place au classement général. Un résultat qui prédisait au club de la capitale un seizième de finale contre l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Ce sont finalement des Bretons qu’ont hérité les Parisiens. un tirage au sort qui déçoit les dirigeants du SB29 ? : « Non, on est très content d’être qualifiés pour les barrages et c’est que du plaisir pour nous. C’est un exploit pour nous d’être là aujourd’hui. Le PSG, on les connaît. On aurait préféré jouer contre Benfica, mais on ne peut pas se permettre de dire qu’on aurait aimé un autre tirage. Il y a deux clubs français qualifiés pour les huitièmes donc c’est bien pour le championnat de France« , a déclaré Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’actuel 8e de Ligue 1 sur les antennes de Canal +. Ce dernier s’est également exprimé sur l’idée d’affronter un adversaire récurrent en championnat : « On a l’habitude de les jouer. Peu importe le tirage, on n’est pas favoris, on va jouer sans pression. On sera le petit poucet. On va les jouer à fond sans arrière-pensée et on va tout faire pour faire le meilleur match possible« .

Toujours en réaction au tirage au sort, Grégory Lorenzi, sur Canal +, a enfin évoqué la façon d’aborder la compétition européenne reine du football de club pour le Stade Brestois : « Cette compétition est particulière, nos joueurs se transcendent inconsciemment. On ne va rien changer par rapport à ce qu’on fait depuis le début de cette campagne. On va ajouter ce supplément d’âme. On a la chance de pouvoir les connaître et de pouvoir bien les analyser, par rapport à Benfica où on a moins d’informations. Il faut rester modeste par rapport à tout ça. On est déçu de ne pas connaître une autre ville européenne, c’est la magie de la coupe d’Europe. Mais il faut l’accepter« .