LdC : Aucun Parisien en lice pour le titre de joueur de la semaine après Bayer Leverkusen / PSG

Comme après chaque journée de Ligue des Champions, l’UEFA désigne 4 joueurs en lice pour le titre honorifique de joueur de la semaine. Après la J3 et malgré le carton du PSG (2-7) face au Bayer Leverkusen, aucun joueur de Luis Enrique n’est en course.

Sur le terrain du Bayer Leverkusen, le PSG est allé cette semaine infliger une véritable leçon aux hommes de Kasper Hjulmand. En l’emportant aussi largement (2-7), le Paris Saint-Germain est entré dans l’histoire de la Ligue des Champions à bien des égards. Les supporters, observateurs et la presse européenne, tous ont été unanimes : le PSG a fait forte impression, une nouvelle fois. En France, le quotidien de sport national, L’Equipe, a attribué la note de 8 à Désiré Doué et Nuno Mendes, quand Le Parisien a fait de Vitinha son homme du match avec la note de 9. Cependant, malgré ces performances XXL des joueurs du club de la capitale, aucun d’entre eux n’est nommés par l’UEFA pour le titre honorifique de joueur de la semaine en Ligue des Champions. En effet, la liste publiée, Fermin Lopez (FC Barcelone), Dennis Man (PSV Eindhoven), Félix Nmecha (Borussia Dortmund) et Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) sont en course.